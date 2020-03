Brasileiro morre de coronavírus em Nova York

Na quarta-feira (18), o engenheiro químico brasileiro Sérgio Campos Trindade, de 79 anos, morreu em Nova York em decorrência de complicações ligadas ao coronavírus (Covid-19). A informação foi dada pela Agência Fapesp. Trindade recebeu em 2007 o Prêmio Nobel da Paz ao lado de Al Gore e outros integrantes do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC).

Ele era especialista em energia renovável e trabalhava como consultor em negócios sustentáveis. Sérgio era membro do Comitê Científico para Problemas do Ambiente (SCOPE), agência vinculada à Unesco.

“O Tio Sérgio sempre foi uma referência na família. Uma inspiração e um ponto de contato. Somos muitos Arrudas espalhados pelo mundo, mas sempre tivemos na sua casa e de tia Helena Arruda Trindade, próxima a Nova York, um ponto de acolhimento garantido. Encontrá-lo era sempre a certeza de escutar novidades”, conta o jornalista Felipe Arruda Mortara, colaborador do Estado de São Paulo e sobrinho-neto de Trindade.

“Quando começava a contar sobre suas pesquisas e palestras sempre se entusiasmava. Era um viajante apaixonado e adorava contar dos países que conhecia. Já manifestava preocupação com as mudanças climáticas há mais de uma década, quando ainda era algo muito abstrato para todos. Uma pessoa à frente de seu tempo. Aliás, soava quase como uma loucura dizer que um parente seu era ganhador de um Prêmio Nobel da Paz. Afinal, sempre disseram que o Brasil nunca teve um Nobel. A sensação era a de que todos não tinham ideia do tamanho do Tio Sérgio”, acrescentou o jornalista.

Até o momento, o estado de Nova York teve 5.5 mil casos confirmados de coronavírus, mais de 40% do número infecções nos EUA. O país registrou até agora 12 mil confirmações do vírus fatal. Os EUA têm atualmente o 6º maior número de casos de coronavírus registrados no mundo e a 2ª maior velocidade de crescimento da pandemia.

. Brasil “fecha as portas”

Após barrar a entrada de estrangeiros de 8 países vizinhos por vias terrestres, o Governo Federal do Brasil decidiu restringir voos a um amplo grupo de países para evitar a expansão de casos de coronavírus (Covid-19). Ficam proibidos de entrar no país pelo período de 30 dias estrangeiros que viagem a partir de todas as nações da União Europeia, bem como do Reino Unido, China, Japão e Malásia. A restrição também se aplica a aviões vindos da Austrália, Islândia, Noruega, Suíça, Irlanda do Norte, Suíça e Coreia do Sul.

O governo brasileiro editou uma portaria na noite de quinta-feira (19) proibindo a entrada no país por via aérea de estrangeiros vindos de 12 blocos e países, incluindo toda a União Europeia, a China e Japão, mas deixou de fora os EUA, que têm atualmente o 6º maior número de casos de coronavírus registrados no mundo e a 2ª maior velocidade de crescimento da pandemia. A Portaria nº 125 foi publicada no Diário Oficial da União e assinada pelos ministros Walter Souza Braga Netto, Sérgio Fernando Moro e Luiz Henrique Mandetta.

O Ministério da Justiça reconheceu o maior risco de contágio, mas não soube explicar porque os EUA não estariam, então, entre os países com restrição de entrada no Brasil.

O Governo afirma que a medida restritiva atende a recomendação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e visa a “eficiência na prevenção e na redução de riscos em situações de emergência que possam afetar a vida das pessoas“.