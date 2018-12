Brasileiro morre de “mal súbito” em Massachusetts

Fernando Garcia, de 22 anos, passou mal na madrugada de madrugada de quinta-feira (29), em Everett (MA)

Na manhã de quinta-feira (29), a administração do CHA Hospital em Everett (MA) informou o falecimento de Fernando Garcia, de 22 anos, natural de São Paulo. Conforme o amigo, que se identificou como Bruno Leonardo, de Malden (MA), ele queixou-se de falta de ar na noite de quarta-feira (27) e, logo depois da chegada da ambulância, Fernando “Fefão”, como era popularmente conhecido, não resistiu e faleceu. Especula-se que ele possa ter sofrido um ataque cardíaco. Os representantes do CHA não informaram o motivo da morte, mas detalharam que contataram o Consulado Geral do Brasil em Boston sobre o assunto.

Leonardo acrescentou que Fernando ajudava financeiramente a mãe, que mora sozinha no Brasil, e que ele não tinha parentes nos EUA. A administração do hospital informou que Fernando portava um passaporte do Brasil com um visto de turista datado de 2002 e que ele tinha um aparelho localizador GPS no tornozelo. Em sua página no Facebook, ele estudou no Miami-Dade College, na Flórida, antes de se mudar para Massachusetts.

. Campanha beneficente:

Na quinta-feira (29), Bruno Leonardo iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/ajuda-financeira-para-envio-de-corpo-para-o-brasil?fbclid=IwAR2Yiyh2Oi5ERuZjsRJ88p_RP4v4B9jK3FGJqpFT8vMW9U11SwSbv2RRE0U, cujo objetivo era arrecadar US$ 9 mil. Até à tarde de terça-feira (4), foram arrecadados US$ 9.022, que serão usados para o traslado do corpo de Fernando Garcia para sepultamento no Brasil.

“Gostaria de por aqui pedir ajuda a enviar o corpo do meu amigo para o Brasil, (pois) muita gente conhece o Fernando, o ‘Fefão’, que morava aqui nos EUA há quase 4 anos. Ele estava sozinho aqui tentando a vida, com 22 anos, quem o conhece sabe como ele era trabalhador e sempre quis o bem pra todo mundo que conhecia… Ele sempre costumava ajudar financeiramente a mãe dele, sozinha no Brasil. Ela está desesperada no Brasil por ajuda, pois ele não tem ninguém aqui, só os amigos. Infelizmente, ontem à noite, quando ia dormir, ele passou mal, sentia falta de ar, quando a ambulância chegou pareceu que já era tarde… perto das 3:30 da madrugada ele veio a óbito no hospital de Everett. Os médicos já começaram a fazer a necropsia pra descobrir a causa da morte, mas o que mais aparenta ser é ataque no coração. Com toda a papelada e os custos da funerária precisamos arrecadar de 8 a 9 mil dólares para levar o corpo de volta a São Paulo. Qualquer quantia ajuda e que Deus os abençoe grandemente!!!” Diz a mensagem postada no GoFundMe.com.

Ainda no site GoFundMe.com, vários internautas deixaram mensagens de carinho e pesar:

“E muito triste, que Deus conforte todos que o amam.”, postou Cristiane Oliveira.

“Namorada do pai do Fernando, que faleceu há 1 ano e 8 meses. Deus te guarde Fernando, muita luz e paz para você e seu Pai….. força Cláudia (mãe)”, postou Sílvia.

“Conheci o pai do Fê no hospital em que veio a falecer dias após meu pai também ter falecido. Seu pai (Wall) falava muito do orgulho que tinha de seu filho estar tocando a vida dele. Vá com Deus Fê, juntamente com seu pai e o meu”, postou Aníbal Leal.

“Sou grata eternamente Fernando por você ter cuidado tão bem do meu filho Bruno. Aquele abraço que falei que iria te dar não deu tempo… É uma pena você ter ido tão cedo… Que Deus dê força para sua mãe e todos os familiares e amigos. Que Deus ajude o Bruno a se acostumar sem você por perto…” Postou Giih.