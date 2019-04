Brasileiro morre em acidente de carro em Massachusetts

Na tarde de terça-feira (2), Marcos Medeiros, natural de Rondônia, morador em Marshfield (MA), faleceu em decorrência de um acidente de carro em Duxbury (MA). O brasileiro bateu o veículo contra uma divisória na Rota 3, aproximadamente às 5 horas da tarde, na cidade de Duxbury (MA). Ele estava sozinho no momento do acidente.

Marcos trabalhava como cozinheiro no restaurante Cheese Cake Factory e deixou a esposa, Regailany, e 2 filhos, de 6 e 12 anos.

. Campanha beneficente:

Na quarta-feira (3), foi iniciada no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/ loving-dadhusband-passed-away- tragic-accident?utm_source= facebook&utm_medium=social& utm_campaign=fb_dn_postdonate_ r&fbclid= IwAR1mGCSAxvExacn8ZgrLrHgBoBCH Qw_ZHBpWaY911nqhtT3QQLhT5q2Gp- c; cujo objetivo era arrecadar US$ 10 mil para as despesas com funeral e sepultamento. Até a manhã de quinta-feira (4), foram arrecadados US$ 12.760.

“Um marido amoroso faleceu em 2 de abril de 2019 num acidente trágico de carro na Rota 3, em Duxbury. O Marcos deixa a esposa dele, Regailany, e dois filhos de 6 e 12 anos de idade. Esse acontecimento inesperado e horrível mudou a vida deles para sempre. Essa campanha foi lançada para ajudar no funeral e outras despesas financeiras. Qualquer doação ajudará e será muito benvinda. Obrigado por sua generosidade. Por favor, ajude a compartilhar”, diz a postagem no GoFundMe.com.

Na página da campanha, internautas deixaram várias mensagens de carinho e pesar:

“Eu fui o primeiro no local do acidente. Não havia nada que eu pudesse ter feito. Eu sinto muito. Eu não acho que ele sofreu; se isso servir de consolo. Droga de divisórias”, postou Don Paul Benzaquin.

“Sinto muito pela sua perda trágica. Os nossos filhos estiveram juntos no jardim de infância. O Marcos sempre foi muito gentil”, postou Julie.

“Eu sinto muito por ouvir sobre o Marcos. Os meus sentimentos vão para Regailany e os filhos deles. Que Deus conceda-lhe forças para superar essa etapa difícil”, postou Christine Sullivan.

“Que Deus conforte a família nesse momento de profunda dor”, postou Maura Abreu.

“Que Deus acalente o coração da família e receba nosso amigo Marcos em seus braços”, postou Flávio Saldanha.

“Que Deus conforte toda família E que ele esteja em descansando em Deus!” Postou Francisca Owen.

“A perda do seu marido e pai de seus filhos partiu o meu coração. Eu tenho rezado para todos vocês desde que eu ouvi sobre o acidente. Que você seja abençoada além desses dias dolorosos e difíceis no futuro”, postou Nancy Sharpe.