Brasileiro morre em acidente de carro em Massachusetts

O automóvel dirigido por Marcos Felipe Alves Rodrigues perdeu a direção e chocou-se contra uma casa em Framingham (MA)

Na manhã de domingo (7), o Acura TL dirigido por Marcos Felipe Alves Rodrigues, de 25 anos, natural do município de Alto Rio Novo (ES), perdeu a direção e chocou-se violentamente contra uma casa, em Framingham (MA). O trágico incidente ocorreu na Waverly St. e o brasileiro, morador em Milford (MA), faleceu no local do acidente. Ele estava sozinho no veículo quando atingiu o imóvel de 3 famílias; sendo a única vítima fatal.

A Polícia Estadual de Massachusetts, a Promotoria Pública e o Departamento de Polícia de Framingham investigam o caso.

. Campanha beneficente:

Na segunda-feira (8), Robson Rodrigues, morador em Marshfield (MA), iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/felipe-rodrigues-funeral; cujo objetivo era arrecadar US$ 12 mil para custear o traslado do corpo de Marcos Felipe para sepultamento no Espírito Santo. Até a tarde de quarta-feira (10), foram arrecadados US$ 12.402.

“No dia 7 de outubro, Marcos Felipe Alves Rodrigues, 25 anos, brasileiro, perdeu controle e bateu seu carro em Framingham e veio a falecer no local. Felipe morava em Milford, natural de Alto Rio Novo. Perdemos um grande filho, amigo queridos por todos. Sempre trabalhador, honesto e cheio de sonhos. Sempre se preocupou muito com todos ao seu redor, principalmente com seus avós, que deixou no Brasil. Para que a família que está no Brasil possa dar o último adeus, decidimos fazer esse GoFundMe.

Nas redes sociais, particularmente no Facebook, amigos deixaram mensagens de carinho e pesar pelo falecimento prematuro de Marcos Felipe:

“Dia 7 de outubro não será mais o mesmo nunca mais! Lá se foi um garoto incrível que tive o prazer de conviver! Vá em paz, será sempre lembrado em nossos corações. E agora eu te pergunto por que? Por que você se foi tão cedo ? Leve a certeza que você foi muito querido por mim e por minha família!”, postou Michele Costa.

“Vá em paz meu amigo. Vamos sentir muita a sua falta. Que Deus conforte o coração da sua família e seus amigos. Você mora no meu coração Lemão”, postou Vanderlei Arimateia.

“Descanse em paz meu amigo Phillip Alves Rodrigues. Te esperava de um jeito, mas Deus quis te trazer de outro ….Deus te dê um bom lugar”, postou Adrieli Venâncio Cezar.

“Mesmo sabendo que um dia a vida acaba a gente nunca está preparado para perder alguém”, postou Alex Júnior.

“Não tem como acreditar! Sem palavras. Que Deus tenha um ótimo ligar no céu pra você meu irmão!” Postou Anderson Gomes.

“Difícil de acreditar que você deixou esta terra. Meu coração quebra pra pensar que não vou conseguir te abraçar de novo. Um jovem tão bom e amigo”, postou Anna Novo.

“Nossa Brother, até difícil de acreditar e lidar com uma notícia dessa em um final de semana desses, vai com Deus! Se hoje foi seu dia, foi chamado de Deus. Vá com Deus e descanse em paz; já está fazendo falta”, postou Klistenes da Costa.