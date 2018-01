Brasileiro morre em acidente de carro na Flórida

Jefferson Leal era morador em Coconut Creek e faleceu no local do acidente

Na noite de quinta-feira (4), Jefferson Leal, de 43 anos, natural de Barueri (SP), morador em Coconut Creek (FL), morreu em decorrência de um acidente de automóvel. O trágico acidente ocorreu aproximadamente às 6:00 pm, no cruzamento da Andrews Avenue e Copans Road, em Pompano Beach (FL), informou Gina Carter, porta-voz do escritório do xerife do Condado de Broward.

Testemunhas disseram à polícia que Leal dirigia o Toyota Camry ano 2017 quando teria ultrapassado o sinal vermelho e chocou-se contra o SUV Mercedes Benz Sprint ano 2013 conduzido por Andrzej Kotowski, de 55 anos, morador em Deerfield Beach (FL). Com o impacto, o SUV bateu contra um poste e capotou, parando de lado. O brasileiro morreu no local do acidente. O motorista do outro veículo foi transportado por paramédicos ao Broward Health North e seu estado de saúde não foi divulgado.

Os detetives do Departamento de Polícia de Broward e a Unidade de Homicídios no Trânsito, do escritório do xerife do Condado de Broward, ainda investigam as circunstâncias do acidente.

Alguns amigos postaram mensagens de surpresa e pesar na página de Leal no Facebook:

“A vida é mesmo é caixinha de surpresas…infelizmente, muitas vezes as surpresas são ruins…as noticias nos entristece…e, por vezes, iremos questionar a Deus….o que nos consola nos momentos de dor…de tristeza e de perda…é a convicção de que o Senhor está no controle de absolutamente tudo…e nada acontece sem que Ele permita…você foi morar no céu…deixará saudades…e será recebido de braços abertos pelo nosso Deus…descanse em paz”, postou Renata Silva.

“Não que eu possa falar em nome de todos, (mas) que Deus possa te receber mesmo sabendo aqui que haverá uma festa no céu com a sua chegada. Aqui, ficaremos todos muito tristes com a sua partida. (Eu) tive o prazer de trabalhar com você e muitas vezes ouvimos um ao outro por estarmos sozinhos nos Estados Unidos. Vá com Deus, pois vamos continuar orando por você aqui”, postou Zacarias Bima. (texto corrigido)

Jefferson é o segundo brasileiro em menos de 2 meses a morrer num acidente de trânsito na Flórida. Na manhã de 29 de novembro, a pastora evangélica Nilza Furtado Rodrigues, de 64 anos, natural de Londrina (PR), moradora em Fort Meyers (FL), morreu em decorrência de um acidente automobilístico. Ela dirigia um Kia Soul, ano 2013, e tentava virar a esquerda saindo da Gladiolus Drive no sentido da Bass Road, em South Fort Meyers, informou a Patrulha Rodoviária da Flórida (FHP). O trágico acidente ocorreu nas imediações da Lakes Regional Library. O Kia da brasileira foi atingido pelo Ford F-250, ano 2001, dirigido por David B. Mitchell, de 63 anos, também residente em Fort Meyers. Ele foi levado ao Lee Memorial Hospital com ferimentos graves, informou a FHP.