Brasileiro morre em acidente de carro na Rota 21

Marcelo Benz Pagani foi a única vítima fatal no trágico acidente ocorrido em Newark

Na tarde de sábado (2), Marcelo Benz Pagani, de 34 anos, morador na cidade de Harrison, morreu em um acidente de carro ocorrido na Rota 21, em Newark. O brasileiro era o motorista e foi ejetado do veículo, detalhou o diretor do Departamento de Segurança Pública de Newark, Anthony F. Ambrose.

O Departamento de Polícia de Newark foi acionado aproximadamente às 4 e meia da tarde e agentes rumaram ao local do acidente, que ocorreu na Rota 21 na altura da Mill Street.

O carro dirigido por Marcelo foi o único envolvido no acidente e as autoridades determinaram que a alta velocidade foi “fator contribuinte”, conforme um comunicado de imprensa. A equipe de emergência enviada ao local declarou o brasileiro morto no local do acidente.

Um passageiro no veículo foi levado ao Hospital Universitário (UMDNJ), também em Newark, e se encontra em estado de saúde estável.

Segundo o obituário, Marcelo nasceu em 25 de marco de 1983 e é filho do casal Eugênio Pagani e Lousanne Benz. Ele é natural de Governador Valadares (MG) e cresceu na cidade de Garfield. Ele o deixa o irmão, Rodrigo Benz Pagani, e as avós Solange Benz e Tereza Pagani, além de familiares e amigos.

. As autoridades investigam:

Quaisquer informações sobre o acidente podem ser enviadas através da hotline 24 horas do Crime Stopper: 1-877-NWK-TIPS (1-877-695-8477) ou 1-877-NWK-GUNS (1-877-695-4867).

. Funeral e sepultamento:

O velório aconteceu quarta-feira (6), na Armitage Wiggins Funeral Home, localizada na 596 Belgrove Drive, em Kearny. A missa fúnebre será na quinta-feira (7), na Igreja Holy Cross em Harrison, seguido do sepultamento no Cemitério Holy Cross, em North Arlington.