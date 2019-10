Brasileiro morre em acidente de carro no sul da Flórida

O carioca Daniel Jerusalmi, de 46 anos, morador em Aventura (FL), não aguentou a gravidade dos ferimentos e faleceu na tarde de segunda-feira (28)

Na quinta-feira (24), um acidente ocorrido em North Miami Beach (FL) envolvendo 6 veículos resultou em 9 pessoas feridas, algumas com gravidade, entre elas o corretor de imóveis Daniel Jerusalmi, de 46 anos, natural do Rio de Janeiro, morador em Aventura (FL). Após vários dias internado, na tarde de segunda-feira (28), o brasileiro não resistiu à gravidade dos ferimentos, vindo a falecer. A morte súbita de Daniel abalou as comunidades brasileira e judaica no sul da Flórida. O sepultamento ocorreu na terça-feira (29).

O Departamento de Polícia de North Miami Beach e o Corpo de Bombeiros de Miami-Dade foram acionados para responderem ao acidente ocorrido próximo ao cruzamento da Biscayne Boulevard e a Northeast 163rd Street, pouco depois da 2:30 pm, na quinta-feira (24). As informações são do canal de TV local WSVN – News 7 Miami.

C6ameras de segurança instaladas no local filmaram o momento em que um Mercedes-Benz C-Class choca-se contra um jipe Jaguar que tentava fazer a curva na direção do estacionamento de um centro comercial. O motorista do Jaguar foi identificado posteriormente como Daniel. Testemunhas no local relataram que várias pessoas correram, gritando por socorro depois da colisão.

“Oh meu Deus, muito mau, muito mau. Essas três crianças voaram nesse Mercedes-Benz e chocaram-se contra o carro”, disse Raquel Rodriguez. “O carro arrancou, ele voou no ar, como três piruetas no ar. Foi assim que tudo começou”.

O proprietário da agência imobiliária Elite International Realty, Léo Ickowicz, disse Jerusalmi era amigo dele e trabalhava como corretor na companhia. Ele relatou que Daniel foi atingido quando retornava do almoço.

“Realmente, nós vemos progresso. Todos estão rezando para ele, o escritório e toda a comunidade brasileira”, disse Ickowicz, antes do falecimento do amigo. “Nós estamos muito unidos rezando por ele. Ele tem 46 anos de idade. Ele tem três filhas”.

Testemunhas relataram que a alta velocidade foi a causa do acidente.

“Definitivamente, aquele carro estava acima de 90 milhas (145 km) por hora; a Mercedes branca. É por isso que foi tão longe”, relatou Victor Sepulveda, uma testemunha. “Esse carro capotou várias vezes. Foi dessa forma que ele acabou destruído”.

Câmeras de segurança registraram testemunhas correndo ao local do acidente para ajudar as vítimas.

“Eu nunca havia visto algo assim antes”, acrescentou Rodriguez.

Todos os veículos envolvidos no acidente foram rebocados do local. A polícia fechou as pistas no sentido norte desde a Northeast 151st Street até a 163rd Street, ao longo do Biscayne Boulevard enquanto trabalhava no local. Posteriormente, as vias foram reabertas.

A causa do acidente permanece sob investigação. A polícia não divulgou mais informações sobre as outras pessoas envolvidas no acidente.

Daniel Jerusalmi deixou a esposa, Mila, as filhas, Júlia, May e Sophia, e os pais Raphael e Miriam. No Brasil, ele foi aluno da Escola Israelita Brasileira Eliezer Steinbarg Max Nordau e cursou a Lynn University nos EUA. O serviço funerário e sepultamento ocorreram na terça-feira (29), segundo o portal online da Riverside Memorial Chapels, em North Miami Beach (FL).