Brasileiro morre em acidente de moto em Massachusetts

Elias Aparecido Djalma de Souza Dias seguia de motocicleta por uma trilha com amigos quando se acidentou em Kingston (MA)

Na manhã de domingo (1), um passeio de motocicleta entre amigos terminou em tragédia em Kingston (MA). Elias Aparecido Djalma de Souza Dias, de 21 anos, natural de Rio Vermelho (MG), morador em East Falmouth (MA), seguia por uma trilha quando a motocicleta pilotada por ele chocou-se violentamente contra uma árvore. Apesar de estar com capacete e vestido apropriadamente para o esporte, ele não resistiu às lesões sofridas no peito e faleceu antes mesmo de chegar ao Hospital de Plymouth.

. Campanha beneficente:

Ainda no domingo (1), foi iniciada no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/velorio-e-translado-para-o-brasil?member=383052; cujo objetivo foi angariar US$ 15 mil para o traslado do corpo de Elias Aparecido Djalma de Souza Dias ao Brasil. Ele vivia nos EUA há aproximadamente 1 ano e será sepultado em Minas Gerais. Na tarde de quinta-feira (5), já haviam sido arrecadados os US$ 15 mil, durante 3 dias e totalizou 178 doadores.

“Hoje, era pra ser mais um (dia) de sol, alegria, sorriso contagiante e muita fé. Mas, infelizmente, essa não foi a vontade de nosso soberano Deus Pai. O que era para ser apenas um hobby se tornou uma tragédia, nosso amigo , primo, irmão e filho resolveu fazer uma viagem inesperada, longa e sem data marcada para nos reencontrarmos. Elias Souza saiu de casa para fazer uma trilha de moto com seus amigos e sofreu um acidente fatal. A família não tem condições financeiras para arcar com as despesas do velório e também permitir que seus familiares se despeçam dele no seu pais de origem. Por isso, contamos com a mobilização daqueles que puderem e quiser nos ajudar nessa jornada tão dolorosa. Por favor, entrar em contato com Ieder Silva vulgo (Pelão) para mais informações. Desde já com muita gratidão no coração agradeço a todos vocês. Deus abençoe!” Diz a mensagem postada na campanha no GoFundMe.com.