Brasileiro morre em acidente de moto em Nova York

Daniel Costa, de 37 anos, morador em Elizabeth (NJ), foi atropelado por outro veículo ao cair da motocicleta

Na madrugada de quinta-feira (4), o motociclista Daniel Costa, de 37 anos, residente na cidade de Elizabeth (NJ), morreu em decorrência de um acidente ocorrido na rodovia Brooklyn Queens Expressway (BQE). Segundo o Departamento de Polícia de Nova York (NYPD), o brasileiro seguia em alta velocidade no sentido leste do elevado quando perdeu o controle e caiu da motocicleta Suzuki, parando no meio da pista próxima à saída 30, em Williamsburg, Brooklyn (NY). O acidente ocorreu aproximadamente à 1 hora da madrugada, informaram as autoridades locais.

Enquanto estava caído no meio da rodovia, Costa foi atingido por um veículo que não parou no local. Ainda conforme as autoridades, o motociclista teria perdido um braço e as duas pernas no impacto. Ele morreu no local do acidente.

Os investigadores do NYPD Highway District’s Collision Investigation Squad estão tentando descobrir se Daniel morreu quando caiu da motocicleta antes de ter sido atropelado pelo veículo. A polícia tenta encontrar o motorista que atingiu o brasileiro. As autoridades especulam se o indivíduo soube que atropelou alguém.

A BQE é uma das rodovias mais movimentadas da cidade de Nova York. Aproximadamente, 153 mil veículos, entre carros e caminhões, circulam pelo local diariamente. O trecho mais famoso da via fica localizado em Brooklyn Heights, com vista panorâmica da ilha de Manhattan (NY) e ponte do Brooklyn.