Brasileiro morre em acidente de moto na Califórnia

A notícia da morte de Luchiano causou uma grande comoção nas redes sociais

Apaixonado por motos e estar sempre cercado pelos amigos, o brasileiro conhecido em Massachusetts por Lucky Luchiano morreu na tarde de domingo, dia 1º, em um acidente de trânsito na cidade de Torrance (Califórnia).

Ele, que trabalhava como mecânico de moto, havia se mudado para esta região havia dois meses após receber uma boa proposta de emprego e continuar em “busca do seu sonho”.

Uma pessoa muito querida em Massachusetts, Luciano estava pilotando a sua moto quando ela derrapou em um óleo na pista, fazendo com que ele perdesse o controle do veículo. A força do acidente causou morte instantânea ao brasileiro. Segundo informações, quando caiu da moto, ele quebrou o pescoço.

Luchiano deixa Bárbara, com quem estava noivo há oito anos, um filho de 9 anos, seus pais e familiares no Brasil.

A notícia da morte de Luchiano causou uma grande comoção nas redes sociais, principalmente entre os brasileiros apaixonados por motos e que o conheciam. Para fazer uma homenagem, os grupos Just Ride RG Club, Asylum Moto Club e United Moto Club realizarão no dia 16 uma grande passeata.

Os organizadores explicam que todos estão convidados e a saída está prevista para às 9:00 am, em frente ao Cinema de Revere (MA).

O objetivo também é arrecadar dinheiro e ajudar as despesas de funeral. Para isso também foi aberta uma conta no site Go Fund Me para levantar a quantia de US$30 mil. A conta, gerenciada pela ativista e Mediadora Judicial Sue O´brien, já conseguiu quase US$8,500 até a tarde desta terça-feira, dia 04.

Quem quiser contribuir pode acessar o link goo.gl/pYLymd e fazer uma doação de qualquer valor. O link para quem quer saber mais sobre o evento é goo.gl/uqJxUb

O corpo será liberado na quarta ou quinta-feira e somente quando a família tiver certeza é que serão divulgadas as informações do velório. Isso porque ainda há investigações para conformar se a causa do acidente foi óleo na pista. Também não foi informado se ele será translado ao Brasil. As informações são do Brazilian Times.