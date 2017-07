Brasileiro morre em acidente de moto na FL

A motocicleta pilotada por Rafael Silva chocou-se contra uma árvore no Condado de Palm Beach (FL)

O escritório do xerife do Condado de Palm Beach (FL) informou que Rafael Silva, de 26 anos, morador na NW 5th Terrace, em Pompano Beach (FL), faleceu após perder o controle da motocicleta que pilotava e chocou-se violentamente contra uma árvore. O trágico acidente ocorreu no sábado (22), no sentido oeste da State Road 7. As informações são do jornal Palm Beach Post e do BocaNewsNow.com.

Silva não estava usando capacete quando trafegava com sua motocicleta BMW 1000 RR, ano 2013, no sentido sul da Ponderosa Drive, detalhou o escritório do xerife. Ele seguia na estrada quando perdeu o controle, subiu a calçada e chocou-se contra uma árvore, nas proximidades da Palmetto Park Road. Ele morreu no local.

As autoridades detalharam que álcool ou drogas não foram fatores no acidente. A família de Rafael foi contatada e informada do seu falecimento.

. Campanha beneficente:

Na segunda-feira (24), a internauta Keila Girvin, de Greenbrae (CA), lançou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/please-help-raise-money-for-flavia, cujo objetivo é angariar US$ 50 mil para os custos com velório e sepultamento de Rafael Silva e ajudar financeiramente Flávia Pereira, mãe do jovem. Ele era filho único. Até a manha de terça-feira (25), haviam sido arrecadados US$ 7.185.

“Por favor, ajude=nos a angariar dinheiro para a Flávia. Ela perdeu recentemente o único filho em um acidente horrível em Boca Raton. Ela precisará de ajuda para o transporte, para trazê-lo de volta aqui, verba para o velório e sepultamento e apoio para seguir em frente nos próximos dois meses. Tudo ajuda e nós os agradecemos do fundo de nossos corações”, postou Keila no GoFundMe.com.