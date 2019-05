Brasileiro morre em desabamento de celeiro centenário em CT

A estrutura de madeira foi construída entre 1900 e 1901 e Joister Pacheco Ataíde foi soterrado pelos escombros

Na manhã de quinta-feira (25), o operário da construção civil, Joister Pacheco Ataíde, de 38 anos, natural de Ipatinga (MG), morador em Danbury (CT), faleceu depois que um celeiro centenário desmoronou e caiu sobre ele. O trágico acidente ocorreu na cidade litorânea de Bethany (CT). As informações são do canal de TV local NBC Connecticut.

Segundo a Polícia Estadual de Connecticut, aproximadamente às 8:42 da manhã, um policial fazia a segurança na reforma do celeiro, localizado na estrada Litchfield Turnpike, quando, de repente, ouviu um estrondo. Um trabalhador gritava pedindo ajuda para retirar um homem de baixo dos escombros do celeiro que desabou. O brasileiro não resistiu à gravidade dos ferimentos, indo a óbito.

O socorro chegou momentos depois com uma ambulância e os Bombeiros, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. A Polícia Estadual confirmou que Ataíde era um de diversos trabalhadores subcontratados para fazer a reforma no celeiro.

O celeiro que desabou foi construído entre 1900 e 1901. A reforma no local começou em janeiro deste ano e visava fortalecer a estrutura da construção. A imprensa local confirmou que o dono da propriedade tinha documentos do prédio em dia.

Joister deixa a esposa, Lilian Fernandes Silva Pacheco Ataíde, e dois filhos adolescentes, de 11 e 16 anos.

. Velório:

Conforme o website Legacy.com, o funeral de Joister Pacheco Ataíde ocorreu na terça-feira (30), das 5:00 pm às 8:00 pm, na Danbury Memorial Funeral Home & Cremation Services. O corpo será trasladado ao Brasil para sepultamento em Ipatinga (MG).

. Campanhas beneficentes:

Ainda na quinta-feira (25), a internauta Christine Lavorgna, moradora em Thomaston (CT), iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/worker-killed-in-bethany-barn-collapse; cujo objetivo é angariar US$ 10 mil para as despesas com funeral e despesas da família. Até a tarde de terça-feira (30), haviam sido arrecadados US$ 1.365.

“Hoje, Lilian e seus dois filhos de 16 e 11 anos ficaram arrasados ao saber que seu marido e pai morreu em um trágico acidente por um celeiro que o esmagou em Bethany. Você pode ter visto nos noticiários hoje. Joister foi um trabalhador muito esforçado e um prazer tê-lo encontrado recentemente, mesmo que brevemente. Meu encontro pessoal … Ele não só entregou e instalou uma geladeira e máquina de lavar louça em minha casa, recentemente. Ele e outro homem levaram meus aparelhos antigos. Ele não aceitou um centavo para fazer isso!!!! A esposa dele trabalha limpando casas e definitivamente vai precisar de ajuda financeira para ela e seus dois filhos. Enquanto seus corações estão partidos, suas vidas mudaram tragicamente e de forma triste. Quero pedir a todos que escutem seus corações e, até onde puderem, contribuírem. Nenhuma doação é muito pequena. Todas as doações são profundamente apreciadas e bem-vindas”, Postou Christine Lavorgna no GoFundMe.com.

Na sexta-feira (26), também no GoFundMe.com, foi iniciada a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/ajudar-familia-pacheco-com-custos-de-traslado?fbclid=IwAR3EYdAL3Kh54kQ8Ro-Zat1AK_XfMFnA_g81p8Bfk1cYOTwSbVf-nrUzMJ8; cujo objetivo é angariar US$ 14 mil. Até a tarde de terça-feira (30) foram arrecadados US$ 11.325.

“No dia 25 de abril, nosso amigo Joister Pacheco, 38 anos, saiu pra trabalhar e não voltou mais… O building (celeiro) em que trabalhava em Bethany, CT, desmoronou sobre ele e matando não somente (o) Joister, mas os sonhos e planos de uma família. Marido, amigo e pai (ele) deixa a esposa e dois filhos menores, 11 e 16 anos. Em busca de conquistar os sonhos de vida veio pra América, sempre trabalhando firme proveu e susteve pra sua família. Agora necessita de sua ajuda pra trasladar seu corpo de volta pra sua cidade, Ipatinga, MG pra despedida final de seus pais. Ajude essa família com o que puder”, postou Júnior no GoFundMe.com.