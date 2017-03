Brasileiro morre em desmoronamento de vala

Valnei Antônio Ornellas Nascimento sofreu “asfixia mecânica” depois de ficar soterrado até a cintura

Em 28 de fevereiro, Valnei Antônio Ornellas Nascimento, de 52 anos, morador na cidade de Silver Spring (MD), morreu depois de ficar soterrado até a cintura no desmoronamento de uma vala. O trágico acidente ocorreu na região de Northwest Washington. As informações são do jornal The Washington Post.

Segundo o porta-voz do Departamento do Corpo de Bombeiros em Washington-DC, Vito Maggiolo, detalhou que Valnei trabalhava no local e ficou preso depois que a vala desmoronou.

Ive Nascimento, filha da vítima, disse que o pai era um imigrante brasileiro que se tornou americano naturalizado há quase 30 anos. Valnei Antônio tinha 4 filhos e 1 neto. Além disso, ele era popular por tocar músicas brasileiras.

Ela acrescentou que o pai, que era sócio de uma companhia de construção, raramente trabalhava nas obras, mas na ocasião se certificava de que a vala estava segura quando houve o desmoronamento.

“Ele estava simplesmente fazendo o trabalho dele; se certificando que tudo estava bem para a continuação do serviço”, detalhou Nascimento ao Post. “Infelizmente, não estava”.

O Departamento de Polícia de Washington-DC informou que a morte do brasileiro foi causada por “asfixia mecânica” decorrente de um acidente.