Brasileiro morre vítima de câncer pancreático em NY

Anísio da Silva não resistiu ao agravamento da doença e faleceu no domingo (15)

Na manhã de domingo (15), Anísio da Silva, morador em Nova York, perdeu a luta contra o câncer pancreático. Ele deixou a esposa, Amankaya, e os filhos Guilherme, Savanah e Harry. O brasileiro estava em tratamento há vários meses, mas não resistiu o avanço da doença.

Em virtude disso, a internauta Márcia Ângelo criou no website GofundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/funeral-help-for-anisio-dasilva, cujo objetivo é angariar US$ 12 mil. A verba arrecadada será utilizada para ajudar a esposa e filhos pequenos de Silva, além das contas hospitalares. Até a tarde de terça-feira (17), haviam sido arrecadados US$ 2.300.

“É com pesar que (nós) anunciamos o falecimento de Anísio da Silva. Agora, neste momento tão difícil para a família e sabendo que ela (esposa) estava muito tempo sem trabalhar e ele também, é com a colaboração de todos que será mais fácil para ela enfrentar esta situação com duas crianças. Desde já, a família agradece”, postou Márcia no GoFundMe.com.

. Outras campanhas beneficentes:

Na tarde de terça-feira (26), Márcio Vaz, de 46 anos, natural do município de Bagé (RS), morador no bairro do Ironbound, em Newark, faleceu em decorrência de complicações causadas por cirrose hepática. Antes de adoecer, ele trabalhava como carpinteiro na construção civil e estava internado no Hospital Saint Michael’s, no centro de Newark.

Ainda na terça-feira, a internauta Isabella Linda Amandaa iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/marcio-funeral, que visa angariar a quantia de US$ 4 mil também é quitar as despesas com funeral e cremação de Márcio Vaz. Até à tarde de terça-feira (17), haviam sido arrecadados US$ 1.435.

Na madrugada de segunda-feira (25), o Nissan Rogue SUV dividido por James Vieira, de 28 anos, morador na cidade de Coral Springs (FL) chocou-se violentamente contra a traseira de um caminhão baú em Pompano Beach (FL). O trágico acidente ocorreu em frente ao número 1.200 da W. Atlantic Blvd. Na terça-feira (26), o internauta Anthony Ruggiero, morador em Sorrento (FL), iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/memorial-for-family-of-james-vieira, cujo objetivo é angariar US$ 6 mil para o traslado e sepultamento de James Vieira no Brasil. Até a tarde de terça-feira (17), haviam sido arrecadados US$ 8.775.

Na noite de sexta-feira (22), o motociclista Junio Antônio Aridio, de 44 anos, morador em Mount Vernon (NY) morreu após se envolver em um acidente com carro. O trágico incidente ocorreu às 6:03 pm, na esquina da Post Road e Wayside Lane, na cidade de Scarsdale (NY), informou a polícia. Aridio foi levado ao Westchester Medical Center, onde veio a falecer, detalharam as autoridades. O motorista do automóvel não sofreu ferimentos.

No sábado (23), a internauta Tayana Moraes Franco, também moradora em Mount Vernon, iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/junio-aridios-memorial-service, cujo o objetivo é angariar US$ 10 mil para as despesas com velório e traslado do corpo de Junio Antônio Aridio para sepultamento no Brasil. Até a tarde de terça-feira (17), haviam sido arrecadados US$ 9.535.

Na madrugada de domingo (1), Woodvald Garcia de Souza, de 43 anos, natural de Jauru (MT), residente na Jabez St., no bairro do Ironbound, em Newark, foi fatalmente atropelado quando saía do show do cantor Wesley Safadão, na mesma cidade. O incidente trágico ocorreu à 1:00 da madrugada quando o brasileiro atravessava a McCarter Highway, também conhecida como Rota 21, quando uma SUV Blazer Chevrolet de cor bege avançou a mudança de cor do sinal de vermelho para verde e atingiu em cheio a vítima. O internauta Gustavo Tonioli iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/4in39c0, cujo objetivo é arrecadar US$ 20 mil. Até a tarde de terça-feira (17), haviam sido arrecadados US$ 5.635.

Na manhã de segunda-feira (2), a atendente Sandra Cunha, de 58 anos, natural de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, foi atropelada e morta por um caminhão de carga que fazia manobras no estacionamento de uma filial do Seabra’s Foods, onde ela trabalhava. A brasileira caminhava em direção à entrada do estabelecimento às 8:50 da manhã, em Deerfield Beach (FL), quando foi atingida pelo veículo que dava ré, detalhou Joy Oglesby, porta-voz do escritório do xerife do Condado de Broward. As informações são do jornal Sun Sentinel e do canal de TV local ABC 10 News.

Ainda na segunda-feira (2), a internauta Makyra Nunes Abreu, moradora em Pompano Beach (FL), lançou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/sandra-cunha, cujo o objetivo é angariar US$ 30 mil para as despesas com funeral e sepultamento de Sandra Cunha. Até a tarde de terça-feira (17), haviam sido doados US$ 16.730.