Brasileiro morto em acidente com serra elétrica será sepultado em New Jersey

O enterro de Carlos A. Gabrieli ocorrerá no Rosedale Cemetery, em Linden

Será hoje (15), às 10:00 da manhã, o culto fúnebre em homenagem a Carlos A. Gabrieli, o popular Carlão, de 50 anos, na Igreja Assembleia de Deus, na 118 North Park Avenue, em Linden, seguido do sepultamento no Rosedale Cemetery, na mesma cidade. Ele faleceu em decorrência de um acidente no trabalho ocorrido na manhã de sexta-feira (10), na cidade de Westerleigh, na região de Staten Island (NY).

Conforme testemunhas, o brasileiro fazia parte de uma turma de operários que instalavam tubulações de esgoto e água ao longo das avenidas Fiske e Maine, segundo o porta-voz do Departamento Municipal de Projetos e Construções (DDC). O DDC estava administrando a obra para o Departamento Municipal de Proteção Ambiental (DEP).

Ele utilizava a serra elétrica para cortar um cano de metal quando, aparentemente, a lâmina atingiu uma das mãos e o pescoço dele, conforme informações preliminares fornecidas pelo porta-voz do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD). Gabrieli trabalhava num buraco feito no meio da via, quando a serra elétrica teria “saltado para trás e cortado o pescoço dele”, relatou um colega de trabalho.

A equipe médica de socorro chegou ao local às 11:26 da manhã e levou a vítima ao Staten Island University Hospital, em Ocean Breeze. As mensagens através do rádio indicaram que a polícia bloqueou os cruzamentos principais para acelerar e facilitar o transporte rumo ao hospital. Ele foi pronunciado morto assim que deu entrada, disse o porta-voz do NYPD.

“Nós estamos muito tristes e estendemos as nossas profundas condolências à família”, disse o porta-voz do DDC. “Nenhuma perda de vida é aceitável em nosso trabalho. O DDC está investigando e cooperará com qualquer investigação para investigar a causa do acidente”.

A empresa contratada para a obra é a E.E. Cruz & Company, Inc., detalhou o DDC.

Conforme o obituário da Werson Funeral Home, “Carlos nasceu no Brasil e morou em Newark por 3 anos antes de se mudar para Linden há 15 anos. Ele trabalhava como operário na E.E. Cruz Construction Co. há 11 anos. Ele era membro do Tranquinas Futebol Club em Elizabeth e do Benfica Sport Club em Newark. Carlos amava futebol, a família, os cães Prince e Júnior e churrascos ao ar livre. Apesar da estatura, era uma pessoa carinhosa. O grande amor da vida dele à primeira vista era a esposa, Patrícia.

Ele deixou a esposa Patrícia H. (de Oliveira) Gabrieli, com quem vivia há 30 anos, 3 filhos amorosos, Alessandra Gabrieli e a esposa dela Lacey Gabrieli, Carla Gabrieli e o marido Clayton Andrade, Rafael Gabrieli e a esposa Karoline Gabrieli e o irmão dele, Charles Gabrieli”.