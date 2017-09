Brasileiro morto em acidente na Flórida será sepultado no Brasil

O carro do fuzileiro naval James Vieira chocou-se contra a traseira de um caminhão baú na Flórida

Na madrugada de segunda-feira (25), o Nissan Rogue SUV dividido por James Vieira, de 28 anos, morador na cidade de Coral Springs (FL) chocou-se violentamente contra a traseira de um caminhão baú em Pompano Beach (FL). O trágico acidente ocorreu em frente ao número 1.200 da W. Atlantic Blvd. O motorista do caminhão International Eagle, Bereket Kiflu, de 47 anos, residente em Ontário, Canadá, não sofreu ferimentos e ficou no local até a chegada das autoridades. O acidente ocorreu aproximadamente às 4:05 am e o brasileiro considerado morto no local.

Segundo o boletim de ocorrências policiais (BO), Vieira “chocou-se inexplicavelmente contra a traseira de caminhão baú que seguia frente a ele”. A Unidade de Investigações de Homicídios Ocorridos no Trânsito do Escritório do Xerife do Condado de Broward está conduzindo a investigação. Os detetives Wiley e Clifton, do Departamento de Polícia de Pompano Beach, foram encarregados de acompanharem o caso.

Até o momento, os detetives não acreditam que excesso de velocidade ou falha mecânica sejam fatores que contribuíram para a colisão fatal. As autoridades aguardam as análises toxicológicas. . Campanha beneficente:

Na terça-feira (26), o internauta Anthony Ruggiero, morador em Sorrento (FL), iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/memorial-for-family-of-james-vieira, cujo objetivo é angariar US$ 6 mil para o traslado e sepultamento de James Vieira no Brasil. Até a tarde de quinta-feira (28), haviam sido arrecadados US$ 3.925.

“Olá, essa campanha beneficente será 100% dedicada à família do sargento reservista da Marinha, James Vieira. O Sargento Vieira era um homem de destaque e até melhor fuzileiro que morreu tragicamente num acidente de trânsito na madrugada de 25 de setembro de 2017. O Sargento Vieira estava dirigindo para casa em Pompano Beach depois de passar o fim de semana com os outros marinheiros do Motor Transport Co. CLB-451, em Orlando (FL). O Sargento Vieira será lembrado como um líder e amigo. Obrigado pelo seu apoio. Semper fidelis (Sempre fiel, em latin)”, postou Ruggiero no GoFundMe.com.

“Eu tenho conversado com a família do Sargento Vieira. O funeral dele ocorrerá no Brasil. Infelizmente, a família sofrerá com o custo disso, o qual será de US$ 6 mil. A família do nosso irmão precisa da nossa ajuda. Obrigado a todos que têm apoiado a campanha até agora e, por favor, compartilhem o link para que consigamos mais ajuda”, acrescentou.