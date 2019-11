Brasileiro participa da Maratona de Nova York 2019

Geison Rodrigues é atualmente vice-campeão brasileiro nos 800 metros (t44), medalhista de ouro nos 1.500 metros nos Jogos Universitários Paraolímpicos

O maratonista Geison Rodrigues, que ocupa atualmente o ranking nacional como vice-campeão brasileiro nos 800 metros (t44), medalhista de ouro nos 1.500 metros e prata nos 800 metros nos Jogos Universitários Paraolímpicos, na modalidade nacional do CPB, participou da tradicional Maratona de Nova York 2019. O brasileiro recebeu o título de Embaixador da Unicef No Brasil, com o apresentador Luciano Huck e o ator Lázaro Ramos, pela corrida Word Run.

No domingo (3), Geison participou como Atleta da Achilles Internacional convidado para representar o Brasil na maior maratona do planeta, a Maratona de New York 2019. O evento reuniu 50 mil participantes de todas as partes do mundo, 12 mil voluntários de apoio à prova e 2 milhões de expectadores vibrando e incentivando os corredores nas ruas de Manhattan (NY). O brasileiro recebeu o apoio durante o percurso como guia na prova das maratonistas dos EUA, Kelsey Dick e Lauren Donnelly.

A primeira Maratona de Nova York foi organizada em 1970 por Fred Lebow e Vince Chiappetta e ocorreu toda dentro do Central Park. Em 1976 a prova espalhou-se pelos cinco distritos da cidade, num dos sonhos de Ted Corbit, fundador da New York Road Runners, que organiza a prova até hoje: incluir e atrair corredores de todas as raças, gêneros e ritmos.

Além da dimensão imbatível, são cerca de 50 mil competidores de quase 150 nacionalidades, em 2014, a Maratona de Nova York superou grandes atletas e equipes esportivas do mundo todo para vencer o prestigiado Prêmio Príncipe das Astúrias, por sua contribuição aos mais nobres valores e ideais do esporte.

“A Maratona de Nova York simboliza a melhor convivência possível entre o esporte amador e o profissional. É a máxima expressão do esporte, da colaboração cidadã e do espírito solidário”, declarou o corpo dos jurados ao premiar o evento.

A prova, ocorrida no domingo (3), teve embates marcantes, como a disputa entre a tetracampeã Mari Keitany e a recordista mundial de meia-maratona Joyceline Jepkosgei, além da presença de Desiree Linden, campeã de Boston (MA) no ano passado.

No masculino, o vencedor de 2018, Lelisa Desisa, da Etiópia, quer o título em Nova York para coroar uma temporada já vitoriosa; ele venceu a maratona do Campeonato Mundial de atletismo, disputado em Doha. Desisa, que correu para 2h 05min 59s no último ano, teve como principal concorrente Geoffrey Kamworor, do Quênia, que venceu a Maratona de Nova York em 2017.

Após ter participado da Maratona de Nova York, Geison Rodrigues está passando férias na residência do estudante Ronaldo de Souza, em Newark (NJ).