Brasileiro pede ajuda após 3ª cirurgia na coluna vertebral em NJ

Roberto Godoy está impossibilitado de trabalhar enquanto se recupera do procedimento cirúrgico

Em 19 de junho, Jimmy Godoy, morador em Woodcliff Lake (NJ), iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/gpjwr5-helping-roberto, cujo objetivo é arrecadar US$ 4 mil para o irmão, Roberto Godoy, que foi submetido à 3ª cirurgia na coluna vertebral. Até à tarde de sexta-feira (9), foram arrecadados US$ 1 mil.

Além da dor, os problemas de coluna atrapalham muito as atividades diárias e prejudicam a qualidade de vida. Ter uma vida saudável, praticar atividades físicas, manter o peso corporal dentro do limite saudável e manter a postura correta são a receita para evitar problemas de coluna. A prevenção das dores na coluna é fundamental e pode ser feita por meio de atividade física regular, o que garante o fortalecimento dos músculos do Core (transverso do abdome, multifidus, diafragma e assoalho pélvico). A contração conjunta desses músculos promove a estabilização da coluna lombar e o controle adequado dos membros superiores e inferiores.

A prática da ginástica laboral e a orientação postura/blitz postural de um profissional capacitado são fundamentais para melhorar a qualidade de vida no trabalho. A dor nas costas é um problema extremamente comum. Na maior parte dos casos, é resultado de maus hábitos que podem ser corrigidos. Mas, também pode ser sinal de alguma doença mais grave; como lombalgia, hérnia de disco ou artrose.

Praticar exercícios físicos regularmente fortalece a musculatura das costas, deixando-a mais protegida. A melhor opção são as atividades aeróbicas de baixo impacto, como a caminhada e a natação. Deixar o sedentarismo de lado também ajuda a diminuir o sobrepeso, outro fator de risco para a dor nas costas.

“Essa campanha é para arrecadar fundos em prol do meu irmão Roberto. Ele passou pela terceira cirurgia de coluna e continua sem nenhum rendimento financeiro, pois não pode trabalhar. Toda arrecadação será direcionada para o suprimento de sua família neste momento de extrema dificuldade. Conto com a ajuda e com o coração caridoso de cada um de vocês, peço que Deus abençoe a cada um de maneira abundante! Muito obrigado”, postou Jimmy no GoFundMe.com.