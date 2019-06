Brasileiro pede ajuda para irmão incapacitado por enfermidade

Roberto Godoy será submetido à terceira cirurgia na coluna vertebral e está impossibilitado de trabalhar

Na quarta-feira (19), o brasileiro Jimmy Godoy, morador em Woodcliff Lake (NJ), iniciou no website GoFundMe.com uma campanha beneficente que visa arrecadar US$ 4 mil em prol de Roberto Godoy, que será submetido à terceira cirurgia na coluna vertebral. Os problemas de coluna mais comuns são lombalgia, artrose e hérnia de disco, que afetam principalmente adultos e podem estar relacionadas ao trabalho, má postura e sedentarismo. Quando a dor na coluna é intensa, persistente ou quando é acompanhada por sintomas como dor, queimação, formigamento ou outra alteração de sensibilidade na coluna, braços ou pernas, é importante procurar um ortopedista para que sejam realizados exames. O tratamento pode incluir uso de remédios, fisioterapia e por vezes, cirurgia.

Em virtude do problema na coluna vertebral, Roberto está incapacitado de trabalhar e, portanto, prover para a família dele. Até à tarde de sexta-feira (21), não havia sido realizada nenhuma doação.

“Essa campanha e para arrecadar fundos em prol do meu irmão Roberto. Ele passará pela terceira cirurgia de coluna este mês e continua sem nenhuma rendimento financeiro pois não pode trabalhar. Toda arrecadação será direcionada para o suprimento de sua família neste momento de extrema dificuldade. Conto com a ajuda e com o coração caridoso de cada um de vocês, peço que Deus abençoe a cada um de maneira abundante! Muito obrigado”, postou Jimmy no GoFundMe.com.

A campanha beneficente pode ser acessada através do link: https://www.gofundme.com/f/gpjwr5-helping-roberto?rcid=r01-156099991206-64e22fd1b241458a%26pc=wa_co_campmgmt_m%26utm_medium=social%26utm_source=whatsapp%26utm_campaign=p_lico%2Bshare-sheet&fbclid=IwAR23TsQj3fJrNjgSsjXazFA6wpHIDuV_aULs2psq553-gPg20-UBa5AVf_Y