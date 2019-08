Brasileiro pega 23 semanas de prisão por alerta terrorista falso

Clébio P. de Lima, de 43 anos, morador em Quincy (MA), será posto em processo de deportação depois de cumprir a pena

Em 31 de julho, o réu Clébio P. de Lima, de 43 anos, foi sentenciado por ter enviado uma carta ao Departamento de Cidadania & Serviços Migratórios (USCIS) na qual ameaçava um ataque armado à escola South Boston, em 2018. O brasileiro residia em Quincy (MA) e foi condenado pelo juiz da Corte Distrital, Nathaniel M. Gorton a servir 23 semanas de prisão. Ao final da pena, ele será posto em processo de deportação. Em junho, ele assumiu a culpa com relação à acusação de ter mentido para autoridades federais. As informações são do Departamento de Justiça (DOJ) na jurisdição de Massachusetts.

Em fevereiro de 2018, o escritório do USCIS em Boston recebeu uma carta escrita à mão em português alegando que um indivíduo identificado pelo nome de “Mário” realizaria um ataque armado na escola South Boston. A carta dizia que tal “Mário” havia comprado 2 armas e planejava comprar mais. A carta concluía dizendo, “eu os convido a agirem, confio em vocês. Obrigado pela grande segurança deste país”.

Após uma investigação, foi determinado que tais alegações contidas na carta eram falsas e que Lima enviou a carta ao USCIS na esperança de que o Governo Federal prendesse o namorado da ex-esposa. Durante a interrogação feita pelos agentes do USCIS, em setembro de 2018, o suspeito mentiu ao negar qualquer conhecimento sobre a carta não assinada e enviada ao USCIS.

Os promotores públicos Andrew E. Lelling e Joseph R. Bonavolonta, o agente especial do FBI na jurisdição de Boston (MA), Jason Molina, anunciaram a sentença. O procurador de justiça George P. Varghese, da Unidade de Segurança de Lelling, foi responsável pelo caso.