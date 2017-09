Brasileiro perde a luta contra cirrose hepática em NJ

Márcio Vaz estava internado no Hospital Saint Michael’s em Newark

Na tarde de terça-feira (26), Márcio Vaz, de 46 anos, natural do município de Bagé (RS), morador no bairro do Ironbound, em Newark, faleceu em decorrência de complicações causadas por cirrose hepática. Antes de adoecer, ele trabalhava como carpinteiro na construção civil e estava internado no Hospital Saint Michael’s, no centro de Newark.

. Espera por transplante:

Márcio precisava ser submetido a um transplante de fígado, entretanto, por estar em situação migratória irregular nos EUA, não pôde ter o nome inserido na lista nacional de espera por transplante de órgãos.

Segundo o Pastor Luiz Gatti, líder da Igreja Presbiteriana Renovada, Márcio vivia há 14 anos nos EUA e deixou 2 filhos e parentes no sul do Brasil. Atualmente, ele não trabalhava em decorrência de um acidente que sofreu. O corpo será velado, posteriormente cremado e as cinzas enviadas aos familiares.

. Campanhas beneficentes:

Durante entrevista à equipe de reportagem do BV, o Pastor Luiz Gatti informou que está sendo realizada uma campanha beneficente cujo objetivo é angariar doações para pagar os gastos com o velório e cremação. Mais informações podem ser obtidas através do tel.: (973) 641-2607. A partir de domingo (1), às 10:00 am, a Igreja Presbiteriana Renovada funcionará em novo endereço, na 375-377 Chestnut St., também no bairro do Ironbound, ao invés da 31 Merchant St.

Ainda na terça-feira, a internauta Isabella Linda Amandaa iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/marcio-funeral, que visa angariar a quantia de US$ 4 mil também é quitar as despesas com funeral e cremação de Márcio Vaz. Até à tarde de quarta-feira (27), haviam sido arrecadados US$ 1.125.

“Mais uma vez venho pedir a ajuda de vocês. Para um amigo, Márcio Vaz tinha 46 anos e foi morador de rua por muitos anos. Há 2 anos conseguimos tirá-lo da rua, mas ele já estava doente e precisava urgente de um transplante de fígado. Nós até conseguimos um fígado compatível, mas, infelizmente, ele não era legal (portanto) não foi possível realizar o transplante, pois o estado de New Jersey não permite. O nosso amigo acabou de falecer e precisamos urgentemente pagar o serviço com funeral. Vamos cremar e mandar as cinzas à família no Brasil. O Márcio não tinha nenhum familiar nos Estados Unidos. Conto com ajuda de todos”, postou Isabella no GoFundMe.com.

. Funeral e cremação:

O Pastor Gatti informou que o velório de Márcio Vaz, que até a tarde de quarta-feira (27) ainda aguardava a autorização formal dos familiares no Brasil, acontecerá no domingo (1), das 6:00 pm às 8:00 pm, na Alvarez Funeral Home, localizada na 240 Mount Prospect Avenue, no região norte de Newark, tel.: (973) 483-7000. A cremação será privada.