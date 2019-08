Brasileiro perde todos os pertences em incêndio em Michigan

Rafael Mendes retornava para casa quando viu o prédio onde morava, em Berrien Springs (Mich.), sendo consumido pelo fogo

Na noite de domingo (25), um incêndio destruiu o conjunto de apartamentos Park Manor, em Berrien Springs (Mich.), deixando pelo menos 11 famílias desabrigadas. As chamas consumiram completamente os andares superiores e destruíram o térreo, fazendo com que os residentes pudessem resgatar apenas alguns objetos. As informações são do canal de TV local ABC-57.

Livros queimados, panelas e camas foram tudo o que sobrou dos 11 apartamentos.

“Eu fiquei chocado. Todos os meus pertences estavam lá”, disse Orlando Lizardi, um dos moradores que perdeu tudo.

“Este foi um incêndio grande. Quando nós estávamos dirigindo de volta de Chicago, saindo da Snow Road, quando vimos uma coluna de fumaça enorme, era grande e eu disse: oh, meu Deus”, disse o brasileiro Felipe Mendes. “Eu esperava que não fosse o meu (apartamento), mas…”.

Alguns residentes estavam no interior do prédio enquanto a estrutura era consumida pelas chamas. A moradora Sadie Sieff relatou que estava no apartamento dela quando escutou uma mulher gritando.

“Nós saímos para a varanda que existia lá, ela disse que havia fogo e para ligarmos para o 911 (serviço de emergências). Então, ele começou a bater em todas as portas nos andares de cima e de baixo que pudemos alcançar”, disse Sieff.

Conforme o Corpo de Bombeiros, todos os moradores conseguiram sair com segurança e ninguém se feriu.

“Nós realmente tivemos um bombeiro que foi levado ao hospital, mas ele foi liberado por alguns problemas respiratórios”, disse Bruce Stover, chefe do Corpo de Bombeiros de Berrien Springs Oronoko Township.

As equipes combateram as chamas durante várias horas e, quando amanheceu, os residentes puderam verificar o que haviam perdido.

“Você pode ver o meu fogão ali. Você pode ver muitas das minhas gavetas aqui”, disse Sieff.

“Eu perdi a minha Bíblia. Ela era a minha favorita”, relatou Mendes, que é líder religioso numa igreja. “Eu perdi o meu computador que tinha tudo nele”.

Caso algum pertence pôde ser salvo. “Definitivamente milhares (de dólares foram perdidos)”, acrescentou o brasileiro.

“Eu penso que dez mil dólares”, completou Sieff.

Para alguns dos inquilinos, eles terão que arcar com os prejuízos do próprio bolso. Entretanto, a comunidade se mobilizou.

“Todos tiveram um lugar para ficar ontem à noite. Entre eles, estão alguns alunos da Andrews e a escola cuidou deles. Além disso, a Cruz Vermelha encontrou abrigos para os outros, relatou stover.

Na manhã de segunda-feira (26), a Cruz vermelha levou suprimentos e roupas, uma ONG levou água para todos os moradores do conjunto de apartamentos.

“Os objetos podem sempre ser substituídos”, disse Lizardi, demonstrando esperança.

“Deus proverá tudo o que nós precisamos, então, não estou preocupado com coisas materiais aqui. Eu sei que aquilo que precisa acontecer ocorrerá e tudo terminará bem”, disse Sieff.

Os investigadores de incêndio disseram que o prédio não possui sistema de sprinklers. As causas do incêndio ainda são desconhecidas, mas especula-se que o fogo tenha começado num apartamento dos fundos.

Três campanhas foram criadas no website GofundMe.com em prol de 3 pessoas afetadas pelo incêndio:

https://www.gofundme.com/f/orlando039s-reconstruction-fund

https://www.gofundme.com/f/felipe039s-reconstruction-budget?&&+share-sheet

https://www.gofundme.com/f/zzgbw-displaced-by-apartment-building-fire&-156676412635-a5d58ae530584f65&

Até a tarde de quarta-feira (28) a campanha de Felipe Mendes havia arrecadado US$ 4.435 do gol de US$ 4 mil.

“Um dia atrás, Felipe Mendes perdeu tudo, exceto seu violão devido a um incêndio em seu complexo de apartamentos. Este é um fundo para ajudá-lo a enxergar além da dor e rumo à esperança. Felipe é designer de conteúdo, artista e ministro (religioso). Ele estava servindo em uma igreja como músico, sem saber que seu apartamento estava em chamas. Quando ele retornou, ele só conseguiu recuperar seu violão e nada mais. Como amigos, estamos ajudando-o a recuperar as necessidades e, esperamos, um pouco mais, para que ele possa se recuperar”, postou Jose Briones no GoFundMe.com.