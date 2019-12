Brasileiro piloto de helicóptero desaparece no Golfo do México

A última posição registrada da aeronave pilotada por Tito L. Almeida foi a 24 quilômetros de distância a oeste de Southwest Pass, em Louisiana

Na segunda-feira (9), a Guarda Costeira dos EUA, na jurisdição da Flórida, informou a continuação das buscas por 2 pessoas que estavam a bordo de um helicóptero que caiu no Golfo do México. O acidente ocorreu no sábado (7). As autoridades locais detalharam que o piloto brasileiro Tito L. Almeida, natural de Belo Horizonte (MG), morador em Miami (FL), era quem pilotava a aeronave.

Através das redes sociais, amigos e familiares confirmaram que Tito era quem estava pilotando o helicóptero e que havia somente mais uma pessoa com ele. A identidade desta pessoa ainda não foi revelada.

Tito estudou no Deerfield Beach High School, era bastante popular na comunidade e trabalha como piloto na Miami Helicopter Inc, cuja sede fica localizada em Miami (FL).

Conforme o comunicado emitido pela Guarda Costeira, o helicóptero desapareceu do radar quando chegou ao Golfo do México. Segundo os aparelhos, a última posição registrada foi a 24 quilômetros de distância a oeste de Southwest Pass, no estado de Louisiana. Alguns destroços da aeronave foram encontrados num raio de 74 quilômetros.

Várias equipes de resgate de diferentes locais e órgãos de segurança se mobilizaram e continuam as buscas pelo brasileiro e passageiro.