Brasileiro pode pegar prisão perpétua por assassinar esposa

Emerson Jaques Figueiredo, de 42 anos, é acusado de ter matado a facadas Nathalia da Paixão, de 35 anos, em Concord (MA)

Amigos e parentes de Nathalia da Paixão, de 35 anos, assassinada a facadas na porta do condomínio onde morava, em Concord (MA), lembraram-se dela como uma mãe amorosa. O crime ocorreu no domingo (28) e foi cometido pelo marido da vítima, Emerson Jaques Figueiredo, de 42 anos. Ambos são naturais de Governador Valadares (MG) e têm 2 filhos, de 10 e 13 anos. Nathalia foi atacada em frente às crianças, que tentaram, em vão, defender a mãe.

Em 30 de maio, o estado de New Hampshire aboliu a pena de morte, portanto, caso seja considerado culpado de homicídio em 2º grau, Emerson poderá ser condenado à prisão perpétua. Apesar da mudança, New Hampshire continua sendo um dos estados mais rigorosos dos EUA no que diz respeito a condenações por homicídio.

Enquanto aguarda julgamento, Emerson optou por não comparecer perante um juiz, portanto, permanecerá detido. A audiência estava agendada para segunda-feira (29) na Merrimack Superior Court, durante a qual o réu seria acusado oficialmente de homicídio em 2º grau. O brasileiro concordou em ser mantido detido sem direito à fiança e foi indicado a dois defensores públicos, Matthew Zahn e John Bresaw, informaram os promotores públicos responsáveis pelo caso.

Após ter sido esfaqueada pelo marido, Nathalia foi levada ao Concord Hospital, onde faleceu. A autópsia estava agendada para ocorrer na segunda-feira (29), a qual determinará a causa exata da morte da brasileira, que será usada como evidência no julgamento de Emerson.

. Ciúme doentio:

Segundo amigos, o ciúme de Emerson com relação à esposa teria aumentado depois que ela pôs silicone nos seios. Após o procedimento cirúrgico, as cenas de ciúme teriam se tornado cada vez mais frequentes.

Os dois filhos do casal foram levados para a casa de parentes em Nashua (NH), segundo uma postagem no Facebook da Igreja El Shekinah, que o casal frequentava. Os parentes da vítima relataram que ela trabalhava na limpeza de casas e vendia suplementos alimentares.

. Sepultamento nos EUA:

Conforme amigos do casal, o corpo de Nathalia será sepultado no cemitério em Concord (MA) a pedido dos filhos. As crianças estão sob a custódia do Departamento de Famílias & Crianças (FCD), enquanto o caso segue no tribunal. O irmão da vítima, Júlio, estaria cuidando dos trâmites legais.

. Campanha Beneficente:

Abalados com a morte prematura e violenta de Nathalia, membros da igreja em que ela frequentava, a El Shekkinah, em Nashua (NH), iniciaram uma campanha no GoFundMe.com. A campanha: www.gofundme.com/f/nathalias-funeral, cujo objetivo é angariar US$ 50 mil para as despesas com o funeral, sepultamento e ajudar os 2 filhos deixados por ela, uma menina de 13 anos e um menino de 10 anos. Até à tarde de quinta-feira (1), haviam sidos arrecadados US$ 11.521.

“Domingo, dia 28 de julho, nós perdemos uma amiga, uma mãe, uma esposa, uma filha, uma irmã, uma alma. Nós estamos desacreditados (incrédulos). Nós perdemos a Nathalia para um incidente trágico. Como seus amigos, sua família, seu suporte, estamos nos juntando como comunidade para arrecadar dinheiro para o funeral e enterro da Nathalia e todos os outros custos que vêm após uma morte tão trágica. Nathalia deixou 2 crianças lindas e amáveis que nesse momento mais do que nunca vão precisar de suporte não somente emocional como financeiro. Eles têm apenas 13 anos e 10 anos de idade. Essas duas crianças perderam os dois pais no mesmo dia. A dor que eles estão passando agora é inimaginável. Nos viemos através dessa campanha pedir a todos que encontrarem em seu coração para ajudar com o máximo possível. Eles precisam disso, eles precisam da sua ajuda”, diz a postagem no GoFundMe.com.