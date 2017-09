Brasileiro preso pelo ICE pede ajuda para pagar fiança

Marcelo Costa foi detido pela polícia rodoviária por dirigir sem carteira de motorista

O pintor de casas Marcelo Costa, de 25 anos, natural do Espírito Santo, morador em Nashua (NH), foi detido pela Polícia Rodoviária por estar dirigindo sem carteira de motorista. O policial teria desconfiado da placa provisória do veículo. O incidente ocorreu na Rota 293, nas imediações de Manchester (NH), quando o brasileiro estava a caminho do trabalho. Na ocasião, as autoridades locais contataram os agentes do Departamento de Imigração (ICE) que o transferiram para o centro de detenções em Dover (NH). Na tarde de segunda-feira (18), ele compareceu à primeira audiência, na qual o juiz estipulou a fiança em US$ 7 mil, que deverá ser paga até 8 horas da manhã de 2 de outubro.

Na corrida contra o tempo, Mateus Silva da Costa, irmão de Marcelo, tenta arrecadar a quantia o mais rápido possível para liberá-lo. No domingo (17), o internauta Genane Alves, de Nashua (NH), lançou no website GoFundMe.com a campanha: https://www.gofundme.com/help-marcelo-costa-imigracao, cujo objetivo é angariar US$ 4 mil. Até a tarde de sexta-feira (22) haviam sido arrecadados US$ 700.

“Estamos arrecadando fundos para despesas (fiança) que hoje está muito cara. O nosso pedido de ajuda é porque tudo mudou nos últimos tempos e sabemos que as fianças estão altíssimas; quem puder e sentir no coração de ajudar que Deus abençoe, qualquer ajuda é bem vinda. O Marcelo é um menino bom e muito querido, já passou por muitas dificuldades e as superou, então, contamos com a sua solidariedade para ele vencer mais essa etapa. O Marcelo foi o grande incentivo de uma grande parte da família ter vindo para os Estados Unidos, pois foi o primeiro a vir, nos despertando a vir também. Vamos ajudar e abençoar o Marcelo. Deus abençoe muito”, postou Alves no GoFundMe.com.

