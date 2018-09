Brasileiro preso por violência doméstica é solto após pagar fiança

O mineiro Erick Bretz estava detido na Penitenciária do Condado de Hillsborough

Na noite de terça-feira (25), Erick Bretz, de 25 anos, natural de Belo Horizonte (MG), acusado de agredir violentamente a namorada, foi solto após ter pagado a fiança de US$ 60 mil. Ele, morador em Tampa (FL), e teria espancado Melissa Gentz, de 22 anos, também natural da capital mineira, na noite de domingo (23).

. Entenda o caso:

Uma estudante universitária denunciou nas redes sociais ter sido agredida fisicamente pelo namorado na cidade de Tampa (FL), na noite de domingo (23). Melissa Gentz, de 22 anos, natural de Belo Horizonte (MG), disser ter sido espancada por Erick Bretz , de 25 anos, também natural da capital mineira, que foi detido sob a fiança de US$ 60 mil. O ataque teria ocorrido na casa do acusado.

A estudante de Biologia Celular e Molecular na University of South Florida relatou que iniciou o relacionamento com o suposto agressor em junho desse ano. Ela detalhou que estava na residência de Erick, ambos assistiam a um filme e que ele ingeria bebida alcóolica. Melissa acrescentou que o agora ex-namorado toma barbitúricos (remédios para dormir), portanto, não devendo consumir álcool.

“Depois de um tempo, ele começou a ficar agressivo. Pedia sem parar o meu celular. Ele ficou elétrico. Eu queria dormir porque no outro dia eu tinha aula. Eu queria ir embora e ele não deixava”, lembrou a jovem. “Ele apertava o meu rosto, chutou o meu rosto, me puxou pelos cabelos pelo apartamento. Ele bateu a minha cara no chão”.

A estudante relatou que conseguiu se livrar do agressor e buscou refúgio no banheiro, mas que ele arrombou a porta e somente acalmou quando ela entregou-lhe o aparelho celular. Aproveitando a oportunidade Melissa teria saído do apartamento e corrido para a portaria do prédio. No local, o porteiro acionou a polícia e pediu uma ambulância para socorrer a brasileira. Ela retornou ao apartamento acompanhada de 2 policiais para recuperar seus objetos pessoais. Erick dormia quando recebeu a ordem de prisão. Ele foi encaminhado à Penitenciária do Condado de Hillsborough.

O brasileiro enfrenta as acusações de violência doméstica por estrangulamento e intimidação de testemunha.

Melissa planejava se graduar na universidade em dezembro desse ano, entretanto, devido ao trauma psicológico e ferimentos, deixará de cursar esse semestre. Erick, que já foi campeão de Motocross, teria se mudado para os EUA com objetivo de cursar Administração de Empresas.

. Desabafo da vítima:

Nas redes sociais, Melissa desabafou a agressão sofrida postando a seguinte mensagem no Instagram. “Estou repostando essa foto porque meu ex-namorado deletou ela sem eu ver. Ele disse que mulher com namorado não pode ter foto ‘mostrado os seios’ no Instagram. Eu peço que TODAS as mulheres possam ter força e coragem para terminar relacionamentos abusivos como o meu último. Começou com reclamações das minhas fotos no Instagram, depois dos comentários nas fotos, mensagens que eu recebia no WhatsApp…até que ele me pegou pelo cabelo e disser que eu precisava aceitar minha realidade porque eu era a mulher da relação. Um homem que te trata assim, não te respeita e não te vê como ser humano. Ele não vai mudar. Se coloque em primeiro lugar sempre, antes que seja tarde demais”.