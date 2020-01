Brasileiro procura doador de rim em Massachusetts

Durante a internação, provocada por uma infecção, Samir Elias, de 58 anos, recebeu doses massivas de antibióticos, provocando falência renal

A saga de Samir Elias, de 58 anos, natural de Vitória (ES), morador em Saugus (MA), começou em abril do ano passado, após ele ter passado mal e sido internado num hospital em Boston (MA). Durante a internação, provocada por uma infecção, o brasileiro recebeu doses massivas de antibióticos, provocando falência renal, e, em decorrência disso, precisa de um transplante de rim para voltar a viver normalmente.

Na ocasião, Samir sentiu fortes dores e uma terrível infecção no pé direito que o obrigou a ir ao Beth Israel Deaconess Medical Center, em Boston (MA). Ele ficou internado por 63 dias e durante este período recebeu doses variadas de antibióticos. Em entrevista ao jornal Brazilian Times, ele afirma que devido à quantidade exagerada de medicamentos, perdeu os dois rins.

“Hoje convivo com esta dura realidade e busca uma ajuda em nossa comunidade”, falou destacando que iniciou uma campanha para encontrar um doador de pelo menos um rim.

São vários fatores que podem comprometer a funcionalidade dos rins, e ainda causar prejuízo das funções cardiorrespiratórias, nervosa e osteomuscular, como por exemplo: Uso abusivo de anti-inflamatórios e antibióticos; baixa ingestão líquida; fatores dietéticos; doenças crônicas tratáveis, com o diabetes e a hipertensão arterial.

Além disso, maus hábitos de vida podem levar ao agravamento da função renal, podendo desencadear em doenças mais graves, como insuficiência renal, que pode ser classificada em aguda ou crônica. Os rins são dois órgãos com um tamanho aproximado à uma mão fechada em formato de feijão. Em quantidade de 2, eles estão localizados imediatamente abaixo da caixa torácica, um em cada lado da coluna vertebral. Todos os dias, os dois rins filtram cerca de 120 a 150 litros de sangue para produzir cerca de 1 a 2 litros de urina.

O brasileiro vive nos EUA há 32 anos e corre contra o tempo para encontrar um doador saudável e compatível. “Preciso muito da ajuda das pessoas”, ressaltou.

Samir explica que, após se candidatar como doador, a pessoa terá que passar por uma série de exames para analisar se ela está apta a fazer a doação.

“Mas isso é o mais fácil deste processo. O complicado e difícil está sendo encontrar quem queria doar”, disse Elias.

Em decorrência da falta dos rins, Elias não tem condições físicas para trabalhar e fazer várias atividades. Atualmente, ele faz hemodiálise 3 vezes por semana, fazendo com que ele perdesse o vigor físico. Os interessados em ajudar ou se candidatar a doar, podem entrar em contato com Samir através do telefone: WhatsApp – (617) 480-0422.