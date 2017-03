Brasileiro procurado por estelionato é preso na Flórida

Robson Pinheiro Costa Filho é suspeito de ter lesado financeiramente vários brasileiros no estado de Massachusetts

Foi preso na quinta-feira (23) Robson Pinheiro Costa Filho, de 42 anos, natural de Natal (RN). Ele estaria dirigindo um carro roubado e foi detido em um motel, numa região onde é frequente a prostituição em Orlando (FL).

Robson, conhecido popularmente pelo apelido de “Robão”, teria lesado vários brasileiros em Massachusetts através de negócios fraudulentos. Calcula-se que ele tenha faturado até US$ 600 mil com essas transações ocorridas no Brasil e Estados Unidos. Em decorrência disso, também existe a possibilidade do suspeito ser acusado de falsificação do cartão do Seguro Social (Social Security) e carteira de motorista, o que nos EUA é considerado crime federal.

No Diário Oficial do Rio Grande do Norte, de 13 de junho de 2008, consta o Processo nº 001.04.009894-0 de Busca e Apreensão – Pessoas/Coisas/Cautelar, com a seguinte decisão judicial: “Despacho: Defiro o pedido de execução. Intime-se o réu Robson Pinheiro Costa Filho, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 15 dias, pagar o correspondente a R$ 794,66 (setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos), sob a pena de multa de 10% sobre o valor da condenação. Natal (RN), 13 de junho de 2008. Marcelo Pinto Varella Juiz de Direito”.

O brasileiro estaria detido na Penitenciária do Condado de Osceola, Flórida, e sem direito à fiança.

No sábado (25), a equipe de reportagem do BV buscou mais informações sobre o caso envolvendo o brasileiro no website da Penitenciária do Condado de Osceola, sem obter sucesso. O portal indica que, os presos que forem liberados ou transferidos, são automaticamente retirados da lista de detentos.