Brasileiro procurado por morte da esposa é preso na FL

Antônio Marcos da Silva é procurado por supostamente ter matado a tiros a esposa durante uma discussão em 1998

Na quarta-feira (24), a Patrulha da Fronteira (CBP) informou que um indivíduo procurado por homicídio havia sido preso nas imediações da cidade de Fort Meyers (FL). Os patrulheiros prenderam Antônio Marcos da Silva, na quinta-feira (18), com a ajuda do Departamento de Imigração (ICE), informou o órgão através de um comunicado de imprensa. As informações são do jornal Naples Herald.

Silva é procurado pelas autoridades brasileiras por supostamente ter matado a tiros a esposa durante uma discussão doméstica em 1998. Uma denúncia levou os agentes do CBP a desconfiarem que o brasileiro estava foragido nos EUA para evitar que fosse julgado no Brasil,

“Agentes vigilantes estão trabalhando incansavelmente para prender indivíduos que entram ilegalmente nos Estados Unidos e possam provocar danos em nossas vizinhanças”, disse o Chefe Frank Miller, da Patrulha da Fronteira do Setor de Miami.

“O Setor da Patrulha da Fronteira de Miami possui parcerias contínuas e significativas com autoridades de segurança por toda a Flórida e esse é o exemplo mais recente”, acrescentou.