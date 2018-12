Brasileiro que morreu durante o sono será cremado na Flórida

Bruno Araújo Silva, de 34 anos, vivia nos EUA há apenas 4 meses e queixou-se de dor de cabeça antes de falecer

Na noite de quinta-feira (29), morreu Bruno Araújo Silva, de 34 anos, morador em Pompano Beach (FL). Ele vivia há cerca de 4 meses nos EUA e teria retornado do trabalho, aproximadamente às 5 e meia da tarde, queixando-se de dor de cabeça. Após ajudar a namorada a limpar a casa e tomar um analgésico, ele deitou-se, enquanto ela foi à academia de ginástica. Ela foi dormir por volta das 10 horas da noite e, às 2:40 da madrugada, levantou-se para ir ao banheiro quando percebeu que Bruno estava de bruços, uma posição que ele nunca dormia. Ao tentar acordá-lo, ela sentiu que o namorado estava rígido e frio. O serviço de emergência (911) foi acionado e, quando os paramédicos chegaram ao local, constataram a morte do brasileiro.

O corpo de Silva foi liberado na quinta-feira (6). Após o velório nos EUA, ele será cremado, conforme decisão da família, e as cinzas enviadas aos parentes no Brasil. As autoridades locais ainda não divulgaram a causa da morte.

. Campanha beneficente:

Em 30 de novembro, foi iniciada no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/gbjyym-bruno, cujo objetivo é angariar US$ 10 mil para custear o velório nos EUA, cremação e traslado das cinzas ao Brasil. Até à tarde de sexta-feira (7), haviam sido arrecadados US$ 1.555.

“Hoje, estamos com o coração partido porque perdemos mais um dos nossos amigos. Bruno Araújo Silva estava aqui há 4 meses. Depois de um dia cansativo, deitou com dor de cabeça e veio a falecer … E o Bruno não tem nenhum dos familiares aqui e o maior desejo da mãe dele é poder ver o filho pela última vez e poder enterrá-lo. Este é mais um desejo de uma mãe. Venho aqui a pedir ajuda de todos os bosses (patrões), amigos e aqueles que puderem ajudar com qualquer quantia … Vamos colaborar para ajudar com o traslado do corpo… O coração dói muito e a vida é uma caixinha de surpresa… Contamos com o apoio de todos e que deus abençoe grandemente. Obrigado a todos!” Postou Rosângela Santos.

Vários internautas postaram mensagens de carinho e pesar no GoFundMe.com:

“Que triste, nem um de nós estamos imune contra a morte, deixo aqui meu mais profundo sentimentos a essa família enlutada, que DEUS conforte o coração dessa mãezinha e dos familiares”, postou Rosângela Dantas.

“De que lugar do Brasil ele era? Acho que o conhecia. Que Descanse em paz”, postou Valquíria.

“Sou irmã do Bruno; agradeço todos pela doação… Serei eternamente grata a todos”, postou Thay

“Coloco-me no lugar dessa mãe. Espero que ela consiga se despedir do seu filho. Que Deus os abençoe e receba o Bruno”, postou Viviane.

“Deus conforte a família dele”, postou André Ornelas.