Brasileiro que tentou intimidar policial que o prendeu terá audiência em julho

O caso envolvendo José Sobrinho e o policial Raoul Gonçalves viralizou no Facebook

Um incidente bastante comentado nas redes sociais em Massachusetts foram as postagens feitas contra o policial Raoul Gonçalves em um grupo que reunia milhares de internautas brasileiros no Facebook. Na ocasião, o jornal Brazilian Times acompanhou o caso e, posteriormente, o tal grupo foi retirado da internet. As informações são do BT.

Com o passar do tempo, apareceram fatos novos, Gonçalves, que atua no Departamento de Polícia de Everett (MA), sofreu ataques vindos de um brasileiro que foi preso anteriormente por ele.

“Essa pessoa resolveu se vingar e intimidar o policial através de ofensas virtuais”, disse uma pessoa próxima aos fatos.

José Sobrinho foi preso por dirigir embriagado (DUI). A prisão foi efetuada pelo por Gonçalves e essa é considerada uma das razões pelo ataque virtual. Agora, além de responder pelo DUI, o brasileiro poderá responder por crime de intimidação de uma autoridade.

Sobrinho já passou por 2 audiências e uma 3ª está agendada para o mês de julho, quando na ocasião será determinada a sentença.

Com relação ao envolvimento do Departamento de Imigração & Alfândega (ICE) no caso, não foi informado se o órgão foi contatado.