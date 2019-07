Brasileiro recém-chegado sofre AVC em Massachusetts

Robson Santos é natural de Governador Valadares (MG) e vive nos EUA há aproximadamente 7 meses

Como inúmeros estrangeiros, Robson Santos, natural de Governador Valadares (MG), imigrou aos EUA em busca de condições melhores de vida. Ele reside no país há aproximadamente 7 meses, mas, no domingo (7), sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) que paralisou o lado esquerdo do corpo dele. Inicialmente, ele foi levado ao Hospital Massachusetts General Hobson. Em virtude disso, Santos decidiu retornar ao Brasil para estar próximo da família, assim que receber alta do Lemuel Shattuck Hospital, onde atualmente está internado.

A amiga e internauta Daniele Vieira organizou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/ajuda-robson-help-robson?fbclid=IwAR2F2OzPIeEC_BK0IvrPTP4mcVdCnjK–VK76FkTwB6DwkYCdQbVkm0Putw, que visa angariar US$ 10 mil para as despesas da viagem de Robson Santos de retorno ao Brasil. Até à tarde de sexta-feira (19), haviam sido arrecadados US$ 3.310.

“Estamos precisando de ajuda para o Robson Santos, ele é de Governador Valadares (MG). Chegou aos EUA há 7 meses, estava trabalhando, mas, infelizmente, no dia 7 de julho, ele sofreu dois AVC (acidente vascular cerebral) e se encontra internado no Hospital Massachusetts General. Robson não tem família aqui nos EUA, está toda no Brasil, conta somente com amigos e a comunidade brasileira. Por esse motivo, ele precisa voltar ao Brasil assim que tiver alta hospitalar. Porém, ele não tem condições financeiras para isso, então, estamos pedindo ajuda para arrecadar o dinheiro da passagem do Robson e de um acompanhante, pois, ele perdeu todo o movimento do lado esquerdo do corpo, o que dificulta a viagem. O ideal seria uma passagem de primeira classe. Quem puder ajudar com qualquer quantia será muito bem vinda. Desde já, agradecemos a todos que tiverem o coração disposto a ajudar”, postou Daniele Vieira no GoFundMe.com.

. Visitações:

“Pessoal estou escrevendo essa nota para informar às pessoas que doaram que o Robson foi transferido para um hospital de reabilitação e nossa ação continua até conseguir o valor da passagem, assim que o mesmo tiver alta. Ele está no Lemuel Shattuck Hospital. Endereço: 170 Morton St Jamaica Plain, Boston 02130, 5º andar- quarto 501S. Horário de visitas: diariamente, de 11 da manhã até 8 da noite”. Postou Daniele.

Ainda no GoFundMe.com várias pessoas postaram mensagens de apoio e carinho:

“Que você possa retornar para a sua família e se recuperar. Minhas orações estarão com você, a união faz a força”, postou Cláudia Helmlinger.

“Vale a pena ajudar. Conheço a família desse rapaz. Deus abençoe a todos”, postou Paulo Monteiro.

“Deus tem um propósito muito grande em sua vida, não cai uma folha de uma árvore sendo que Deus não queira. Espero que você se recupere rápido. Deus o abençoe!” Postou Charles Rocha.

“Robinho, que Deus te abençoe, estarei em oração pela sua recuperação, não desamine, use toda a sua força de vontade nesta reabilitação, pois estou certa que você voltará 80% da sua habilidade motora. Sei bem o que você está passando, força meu irmão e precisando, como eu te disse antes, estou aqui”, postou Vanuza Tabeek.

“Espero que você se restabeleça logo junto de sua família. Boa Sorte!” Postou Rosângela Caixa.