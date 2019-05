Brasileiro salva mulher que caiu nos trilhos em estação de trem

Ronildo Andrade foi o primeiro a pular entre as plataforma na estação de trem em Somerville (MA)

Um imigrante foi considerado herói pelos amigos depois que salvou uma mulher, de 48 anos, que caiu nos trilhos de uma estação de trem da MBTA, Ronildo Andrade, natural do município de Marilac (MG), relatou ao jornal Brazilian Times que comprou o bilhete ao entrar na estação em Somerville (MA) e, de repente, a mulher caiu da plataforma sobre os trilhos. Imediatamente, o brasileiro pulou no espaço entre as plataformas, seguido por outras pessoas, para salvar a mulher.

“Na hora, logo imaginei que aquela senhora teria filhos e que eles precisavam dela”, disse Ronildo ao BT. “Ao descer a escada eu vi a senhora cair e corri para ajudá-la”.

Uma passageira, fotógrafa em Los Angeles (CA) e identificada como Kat, ajudou puxar a mulher de volta à plataforma pouco antes da chegada do trem à estação.

O brasileiro detalhou que, quando ainda estava sobre os trilhos, viu o trem se aproximar da estação, portanto, apressou-se no resgate da mulher. Felizmente, o condutor da composição foi informado a tempo da emergência e parou.

“Graças a Deus a equipe da MBTA conseguiu parar a máquina antes de ela chegar até onde estávamos”, relatou Andrade.

Após o brasileiro ter pulado, outras pessoas correram para ajuda-lo e puxaram a mulher de volta para a plataforma. Depois do resgate, a mulher sequer conseguiu agradecer. “Ela estava sentada no chão, muito assustada”, detalhou Ronildo.

Instantes depois, após certificar-se que a mulher estava bem, Andrade foi embora. Elogiado pelos amigos, ele disse que não se considera um herói e teria feito a mesma coisa por qualquer pessoa que estivesse em perigo.

“Não sei o nome dela, nem qualquer outra informação. Eu não fiquei lá por muito tempo. Assim que vi que ela estava em segurança e bem eu sai”, concluiu.

As autoridades locais de salvamento informaram que a mulher sofreu algumas escoriações com a queda e foi levada ao hospital para receber os primeiros socorros.