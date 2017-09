Brasileiro se candidata a vereador em MA

Pablo Maia é residente em Framingham e formado pela Marylhurst University

O corretor de imóveis Pablo Maia, de 58 anos, casado, natural de Goiânia, morador em Framingham (MA), candidatou-se ao cargo de vereador da cidade. Ele vive nos EUA há mais de 30 anos e foi o primeiro imigrante brasileiro a ingressar no mercado imobiliário na região. Ao longo da carreira, ele graduou-se na Marylhurst University. As informações são do jornal Brazilian Times.

Além de administrar uma imobiliária de imóveis, a qual leva o nome dele, Pablo ocupa o posto de gerente do Clube Português de Framingham e, há 1 década, é membro do Community Development Block Grant (CDBG), criado pela Prefeitura de Framingham.

“Acredito que um representante brasileiro na Prefeitura será muito bom para a comunidade. É a oportunidade de termos voz ativa, mostrar que pagamos impostos e temos nossos direitos”, disse Maia ao BT.

Pablo concorre para vereador através do Partido Democrata e agradeceu o apoio da comunidade. “Estou sentindo o apoio total da comunidade. É o momento de mostrarmos que a comunidade tem o poder de voto e decisão”.

As eleições municipais primárias ocorreram na terça-feira (26).

. Brasileira incomoda oponentes:

Além de Pablo Maia, outros brasileiros tentam enveredar na política nos EUA. Pelo jeito, vale tudo na disputa ao posto de vereador na cidade de Everett (MA), até o uso das redes sociais para atacar a candidata brasileira Stephanie Martins. Ela nasceu no Brasil, mas passou a adolescência em Massachusetts, onde vive com a família e trabalha como corretora de imóveis. Aparentemente, a crescente popularidade de Stephanie entre o eleitorado local já incomoda vereadores concorrentes.

“Mary, eu não sei se você está entendo, mas nós não precisamos de um país do 3º mundo nos dizer como administrar a cidade. Nós dizemos para eles aprenderem inglês, aprenderem as regras e leis, demonstrarem respeito às pessoas e se tornem cidadãos da forma certa, caso contrário, terminaremos nos transformando numa cidade do 3º mundo. OK”. Postou Stephen Simonelli, fazendo alusão ao fato de Martins ser natural de um país do 3º mundo.

“Isso é exatamente o que eu disse Stephen, pois é basicamente o que a manchete do (jornal Boston) Globe disse. Eu estava sendo sarcástica com relação a isso. Simonelli avante. Continue o bom trabalho, você será simplesmente fantástico”, respondeu Mary Simonelli nas redes sociais.

Além disso, os vereadores “incomodados” utilizaram uma matéria em um jornal local para dizer que Martins havia criticado vítimas de câncer. “Eles são muito ingênuos, pois qualquer um pode ler o artigo e descobrir que é mentira. Mas por um lado foi bom, pois a sociedade ficou do meu lado ao ver que tudo que falaram contra mim não é verdade”, disse Stephanie ao jornal The Brazilian Times.

Nos 125 anos de fundação de Everett, os residentes na cidade elegeram somente 3 homens latinos, 1 negro e 17 mulheres, segundo registros municipais. O número de homens brancos eleitos?! 632.

Martins faz parte de uma onda de candidatas não tradicionais em todos os EUA que tentam fazer parte da política local depois do ciclo eleitoral polêmico em 2016. Ela é uma das 60 mulheres que participaram em 2017 do “Emerge Massachusetts”, um programa de treinamentos de candidatos para mulheres democratas. Trinta delas já lançaram campanhas.