Brasileiro se envolve em acidente que deixa americano morto

O motorista da caminhonete foi identificado como Fabrício Carvalho, morador em West Yarmouth (MA)

Na tarde de quarta-feira (30), aproximadamente às 12:10 pm, um bombeiro de folga da cidade de Harwich (MA) comunicou através do rádio que havia acabado de testemunhar uma batida envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta. O acidente ocorreu na esquina da Depot Street e Old Chatham Road. As informações são dos jornais Cape Cod Chronicle, Cape Cod Times e Cape Cod Today.

O bombeiro correu ao local do acidente e realizou massagens cardíacas no piloto da motocicleta, sendo ajudado por um agente do Departamento de Polícia de Harwich (HPD); que trabalhava numa construção local, assim como outros bombeiros e policiais.

O piloto da motocicleta foi identificado como Charles Koehl, de 77 anos, morador em South Yarmouth. Ele foi levado de ambulância ao Cape Cod Hospital, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. Já o motorista da caminhonete foi identificado como Fabrício Carvalho, de 41 anos, residente em West Yarmouth. O brasileiro foi também transportado ao Cape Cod Hospital, entretanto, não corre risco de morte.

As investigações preliminares revelaram que a caminhonete trafegava no sentido leste na Old Chatham Road e não teria freado no sinal de parada (Stop Sign) no cruzamento com a Depot Street. O veículo teria continuado e chocou-se contra a motocicleta que trafegava no sentido sul na Depot Street. A força do impacto fez com que a caminhonete virasse e ejetou o piloto da motocicleta.

O caso está sob a investigação pelo Departamento de Polícia de Harwich e a Equipe Regional de Reconstrução de Acidentes de Cape Cod.