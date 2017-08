Brasileiro sem “antecedentes” luta contra deportação

Cleilson Vaz tem uma filha de 6 anos com necessidades especiais e nascida nos EUA

Apesar de não possuir antecedentes criminais, pagar impostos, ter uma filha de 6 anos com necessidades especiais e nascida nos EUA, Cleilson Vaz, de 31 anos, entrou em processo de deportação. Ele está agendado para ser deportado até o final de agosto. As informações são da advogada Amy Morilla Miller ao jornal Brazilian Times.

Existe um recurso jurídico chamado “Deportation Waiver” que para ser acionado o imigrante deve cumprir os seguintes requisitos: Viver nos EUA há pelo menos 10 anos, não possuir antecedentes criminais e provar que o cônjuge ou filhos cidadãos americanos irão sofrer dificuldades extremas se ele for deportado. Vale frisar que os efeitos comuns da deportação, como a perda de emprego, separação de famílias e até a separação dos pais de crianças pequenas são considerados dificuldades “típicas”, mesmo que isso provoque tristeza profunda nos membros da família. Uma dificuldade seria considerada “extrema” somente se for incomum ou além do que alguém normalmente poderia esperar de uma deportação ou a proibição de entrar novamente no país. Não foi informado se o brasileiro tentará esse recurso.

Miller é a advogada responsável pelos casos de Cleilson Vaz e do dominicano Pablo Garcia, de 52 anos.