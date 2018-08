Brasileiro sofre 2 ataques cardíacos e entra em coma

Amigos iniciaram uma campanha beneficente online em nome de Abel cujo objetivo é arrecadar US$ 5 mil

Na madrugada de 15 de março, o brasileiro Abel, morador em New Jersey, sofreu dois ataques cardíacos, entrou em coma e desde então está internado no hospital local. Em virtude disso, a internauta Sueli Oliveira iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/vamos-ajudar-o-abel-e-familia?member=506120, cujo objetivo é arrecadar US$ 5 mil para ajudar nas despesas hospitalares, a esposa Patrícia e as filhas do casal. Até a tarde de sexta-feira (3) haviam sido angariados US$ 540.

“Oí pessoal boa tarde, para quem não conhece a história do meu marido, vou explicar: O Abel sofreu dois ataques cardíacos na madrugada de 15 de março de 2018 e, devido os dois ataques do coração, ele entrou em coma… Eu e minhas filhas; não temos nenhum seguro e o Abel também não tem… Nâo temos família que nos possa ajudar e, por este motivo, venho pedir ajuda à comunidade brasileira e aos demais amigos. O meu cel è: (201) 737-8748; também se preferir pode deixar com nosso amigo Marcelo, gerente do Boi na Brasa do Mall da Adams (no bairro do Ironbound, em Newark). Estamos precisando com urgência arrecadar 5 mil dólares para ajuda hospitalar e para pagar o nosso apartamento já que perdemos, nossa casa que alugávamos. Agradecemos a todos que podem nos ajudar com qualquer quantia em nome do Senhor Jesus”, postou Patrícia no GoFundMe.com.

Vários doadores e internautas postaram mensagens de carinho e votos de melhora na página da campanha:

“Espero que ajude.. Fiquem com Deus!” Postou Alessandra de Souza.

“Se você não puder doar? Ore por essa família”, postou Ricardo Chimenes.

“Léia e Vanessa muito Obg; Deus lhe recompense em dobro”, postou Sueli Oliveira.

“Que o senhor nosso Deus tenha misericórdia dessa vida e o cure em nome de Jesus! Amem”, postou Léia Andrade.

“O senhor vai te ajudar tenha fé”, postou Vanessa Cerchio.