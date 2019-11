Brasileiro sofre 8 infartos e pede ajuda à comunidade no Texas

Ivanildo Silva, morador em Aubrey (TX) já sofreu 8 ataques cardíacos, 8 atentes e várias cirurgias para manter o coração dele batendo

Após sofrer 8 ataques cardíacos e ter recebido um desfibrilador interno, Ivanildo Silva, morador em Aubrey (TX), iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/erhxu-ivanildo-silva; cujo objetivo é angariar US$ 100 mil. A meta é arrecadar a verba; que será usada para a subsistência e compra de remédios. Até à tarde de segunda-feira (4), haviam sido totalizados US$ 150.

Apesar da herança genética, todas as pessoas podem fazer atividades que beneficiem a saúde e afastam a possibilidade de problemas cardíacos. Exercitar-se faz com que todo o seu metabolismo se transforme, afastando-se das coisas que fazem mal. Quem tem atividade física constante dificilmente fica obeso, presta mais atenção no que come, cuida-se melhor de um modo geral, tem mais qualidade de vida, está mais em paz, mais feliz, gosta mais de si. Essa sensação de bem-estar está associada à longevidade. Afastar-se do sedentarismo é crucial. Quanto mais longe a gente estiver, melhor. Quem faz exercício é uma pessoa diferente, com diversas características mais saudáveis do que uma pessoa sedentária.

“Nosso querido irmão Ivanildo Silva precisa de nossa ajuda! Após 8 infartos, 8 atentes e várias cirurgias para manter o seu coração batendo, os médicos não permitem mais que ele venha fazer qualquer tipo de trabalho. Seus remédios (que precisam ser tomados para o resto da vida) custam em média de US$ 1,200 dólares cada. A cirurgia mais recente, foi para colocar um desfribilador interno, custou mais de $25 mil dólares. Contamos com ajuda de todos os amigos, familiares, e toda nossa comunidade brasileira para ajudar esse grande homem de Deus. Qualquer ajuda é bem vinda! Contamos com suas orações! Que Deus abençoe a todos!” Diz a postagem no GoFundMe.com.