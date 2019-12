Brasileiro sofre acidente de trabalho grave em Maryland

Após ter sido atingido por diversas vigas de madeira, Flávio foi levado ao Hospital Universitário George Washington, onde ficou internado na UTI

Em 20 de novembro, o operário da construção civil, Flávio, conhecido popularmente como “Flavinho”, de 26 anos, natural de Campinas (SP), sofreu um acidente grave no local de trabalho em Maryland. Acidentalmente, várias vigas de madeira despencaram e caíram sobre o jovem, atingindo especialmente a cabeça dele. Ele foi levado às pressas ao Hospital Universitário George Washington, em Washington-DC, onde ficou internado diversos dias na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Em virtude disso, Alex Lessa, morador em Rockville (MD), amigo de Flávio, iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/flavinho; cujo objetivo é angariar US$ 10 mil. Até à tarde de sexta-feira (6), foram arrecadados US$ 835.

“Olá, estou aqui para contar um pouco sobre um cara que se tornou um grande amigo em pouco tempo, um cara de bem com a vida, educado e sempre alegre contagiando a todos ao seu redor. Esse cara é o Flavinho, 26 anos, veio de Campinas para Maryland assim como tantos outros que sonham em conquistar a América (sonho americano) ou somente desbravar esse mundo a fora e aprender novas culturas. Quem nunca teve sonhos como ele, não é mesmo?!

Por volta de 4 meses atrás (3 de agosto) ele chegou aqui no país das oportunidades, porém, uma surpresa o pegou e mudou toda a sua história e de seus adoráveis pais aqui na américa. No dia 20 de novembro de 2019, um acidente de trabalho quase tira a vida desse rapaz, não foi por imprudência dele ou da companhia a qual ele trabalhava e sim por um real acidente que, as vezes, acontecem mesmo quando tomamos todas as cautelas.

Algumas vigas de madeira vieram abaixo e atingiram sua cabeça, fraturando e lacerando sua face. (Ele) foi imediatamente socorrido e levado ao Hospital George Washington University, em Washington DC. Lá, deu entrada na unidade de tratamento intensivo estando ele em coma devido às tantas fraturas na cabeça, mas o nosso bom e misericordioso Deus o salvou e (ele) vem se recuperando gradativamente e lentamente a cada dia.

No dia 23 de novembro, (ele) passou por uma cirurgia devido às fraturas na face e segue hospitalizado para sua recuperação e monitoramento da equipe médica. A companhia possui seguro e irá arcar com todas as despesas médicas e inclusive o salário do Flávio, que estava começando a trabalhar no ramo. Entretanto, seus pais não puderam trabalhar durante um período de quase 2 semanas e sua mãe não poderá retornar ao trabalho tão cedo devido aos cuidados necessários na recuperação do Flavinho, visando minimizar ao extremo as possíveis sequelas devido às diversas fraturas. Seus pais, no entanto, os maiores provedores do lar, não poderão continuar nesse ritmo por muito tempo, pois as contas não param independente do ocorrido.

(Eu) peço desculpas pelo enorme texto, peço encarecidamente que, assim como eu, ajude com o que puder e vier de coração para uma família que está abalada e instável financeiramente devido este acidente. Não estou pedindo valores, peço somente que façamos uma corrente de famílias e amigos para que assim possamos ajudá-los, independente se será doado US$ 1 ou US$ 100, pois juntos faremos a diferença.

Muito obrigado por ter lido até aqui; seremos eternamente gratos por sua doação e por compartilhar esta página se possível. Por favor, peço que cliquem no botão de compartilhar ou, então, copiem o link a seguir: gf.me/u/w2zgk7. Que Deus abençoe todos vocês!” Postou Alex Lessa no GoFundMe.com.