Brasileiro sofre acidente de trânsito em entra em coma em MA

Na tarde de sábado (7), Matthew de Oliveira, de 18 anos, aluno da Waltham High School, sofreu um acidente quando saiu do trabalho e retornava para casa. Ele pilotava uma motocicleta quando foi atingido por uma camionete Ford F250, na esquina das ruas Lowell com a Cushing.

Os agentes da equipe de primeiros socorros o encontraram inconsciente e sem pulsação, entretanto, conseguiram reanimá-lo. O brasileiro sofreu uma lesão cerebral grave. Após ter sido levado às pressas à Clínica Lahey, em Burlington (MA), Matthew foi submetido à cirurgia para aliviar a pressão sanguínea no cérebro e atualmente está em coma.

Os pais do jovem, Neri e Alberto de Oliveira, são bastante conhecidos e queridos na comunidade. Eles trabalham há 10 anos com serigrafia na Waltham Embroidery & Screen Printing, onde o rapaz trabalha meio período (part-time). Além disso, Matthew trabalha numa empresa de paisagismo.

Além da agonia da espera em ver o filho recuperado, Neri e Alberto têm que arcar com as despesas de hospital e tratamentos fisioterapêuticos futuros. Como as despesas são altas, foi iniciada no site GoFundMe.com a campanha beneficente, cujo objetivo é arrecadar US$ 50 mil. Até a tarde de quarta-feira (11), haviam sido arrecadados US$ 22.956.

Conforme o proprietário da empresa onde Oliveira trabalha, Kevin Meade, o brasileiro se tornou cidadão naturalizado dos EUA este ano e tinha planos de se alistar no exército do país, após concluir o Ensino Médio em 2021.

“O Matthew de Oliveira é calouro de 18 anos na Waltham High School. Ele estava voltando do trabalho quando foi atropelado por uma caminhonete no sábado (7) à tarde e sofreu uma lesão cerebral com risco de morte. Ele fez uma cirurgia para aliviar a pressão no cérebro e está atualmente em coma na Clínica Lahey, em Burlington (MA). Os pais de Matthew, Neri e Alberto, são pessoas maravilhosas que trabalham para mim na Waltham Embroidery & Screen Printing. Matthew também trabalha para mim em período parcial.

Matthew estará se alistando no exército depois de se formar em 2021. Eu iniciei esse GoFundMe.com para ajudar seus pais a cobrir os custos médicos enormes e os gastos futuros de reabilitação. Matthew tem um longo caminho pela frente. Por favor, mantenha-o em suas orações e qualquer quantia que você puder dar será muito apreciada! Obrigado! Kevin Meade”, diz a mensagem no GoFundMe.com.