Brasileiro sofre acidente e fratura os 2 tornozelos

Devido à gravidade dos ferimentos, Duarte Soyer Fonseca poderá ficar até 1 ano sem poder caminhar

Há aproximadamente 1 mês, Duarte Soyer Fonseca, morador em Milford (MA), sofreu um acidente e fraturou quebrou os 2 tornozelos. Desde então, ele está impossibilitado de trabalhar e, consequentemente, não pode sustentar a família. Ainda de acordo com os primeiros exames, a gravidade das fraturas poderá deixá-lo sem poder caminhar por até 1 ano, as informações são do jornal Brazilian Times (BT).

Duarte tem 3 filhos e a esposa dele, Lorena Benevenuto da Silva, acabou de dar à luz e também está impossibilitada de trabalhar. A família está nos EUA há cerca de 1 ano e passa por problemas financeiros graves.

. Campanha beneficente:

Diante disso, a comunidade se uniu para ajudar e uma campanha foi iniciada nas redes sociais. A princípio, a família precisa de alguns itens de urgência como uma cama, colchão de casal, pois estão dormindo no chão. Eles também precisam de roupas de cama de casal, solteiro e lençol de berço, toalha de banho, fraldas de criança tamanho 3, roupas de bebê tamanho zero a 3 meses, roupas de frio para o bebê, roupas para menino de 6 anos, tênis, xampu, condicionador, sabonete, sabão de lavar roupa.

A família também tem uma conta bancária no Banco Santander em nome de Elias C. Roberto, número: 9530392613. Eles precisam de doações em dinheiro para as despesas da casa. A conta está em nome de outra pessoa, membro de uma igreja que está ajudando, pois Duarte não tem conta bancária em seu nome.

Mais informações podem ser obtidas através do tel.: (774) 778-6192, falar com Duarte.