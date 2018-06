Brasileiro sofre ferimentos graves em acidente na FL

Os médicos informaram a Wagner Borges que ele precisará de 2 meses de repouso para se recuperar da cirurgia na coluna vertebral

O brasileiro Wagner Borges, residente em Boca Raton (FL), sofreu um acidente de carro a caminho do trabalho. Na ocasião, uma caminhonete não parou no sinal (Stop sign) quando atravessava um cruzamento, pois o motorista digitava uma mensagem no aparelho celular, chocando-se violentamente no veículo dirigido pelo brasileiro. Em decorrência disso, Wagner sofreu ferimentos na coluna vertebral, tendo que ser submetido à cirurgia.

Devido ao fato de Borges não poder trabalhar enquanto se reestabelece, foi lançada no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/5km8g0o, cujo objetivo é angariar US$ 7 mil para ajudar a esposa e os dois filhos do casal, de 5 e 10 anos, durante o período de convalescência. Até a tarde de quarta-feira (13), haviam sido arrecadados US$ 3.355.

“Estamos arrecadando fundos para o Wagner, porque ele teve um acidente de carro, pois um homem que estava digitando no celular e dirigindo uma caminhonete não parou na placa de stop e bateu na van em que ele estava indo trabalhar. Por causa do acidente, ele teve que fazer uma cirurgia na coluna. Ele não está trabalhando por causa disso e tem uma família, uma esposa e dois filhos de 10 e 5 anos de idade. A esposa dele não está trabalhando o suficiente para poder pagar todas as contas do mês porque ela precisa ajudá-lo em casa. Eles precisam de ajuda para pagar algumas contas e aluguel, enquanto ele não pode trabalhar. Os médicos disseram que ele precisa de dois meses para a recuperação da cirurgia. Então, se você quiser ajudar esta família, qualquer valor será bem vindo.

Obrigado e Deus te abençoe ricamente!”, diz a postagem no GoFundMe.com.