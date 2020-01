Brasileiro sofre infarto fatal a caminho do trabalho em Newark (NJ)

O velório do soldador Wantuil José de Paula, de 70 anos, natural de Resplendor (MG), ocorreu no sábado (25), seguido de cremação

Na manhã de quarta-feira (22), Wantuil José de Paula, de 70 anos, natural de Resplendor (MG), morador em Newark (NJ), sofreu um infarto fulminante no interior de um táxi, quando rumava para o trabalho. Ao passar mal, o brasileiro pediu ajuda ao motorista do veículo, que imediatamente acionou o serviço de emergência (911). O policial que chegou ao local tentou reanimar Wantuil fazendo massagens cardíacas, antes que os paramédicos o levassem ao Hospital Saint Michael, no centro de Newark. Instantes depois, a equipe médica de plantão no hospital informou que o brasileiro não pôde ser reanimado, declarando o óbito.

Wantuil vivia há aproximadamente 30 anos nos EUA e trabalhava como soldador. Ele era viúvo, a esposa dele faleceu de câncer há 10 anos, e deixou a mãe, no Brasil, 2 filhos, 3 netos e 3 bisnetos. O corpo será cremado e as cinzas, possivelmente, enviadas a Minas Gerais, onde ainda vive parte da família dele. Foi lançada uma campanha beneficente no website GoFundMe.com, já encerrada, uma vez que o objetivo foi alcançado, segundo amigos.

. Ato de generosidade:

Antes da cremação, os familiares autorizaram a doação de órgãos; o que permitirá salvar várias vidas, incluindo crianças. Após a retirada dos órgãos, eles receberam um certificado de agradecimento da ONG NJ Sharing Network pelo ato de compaixão, desprendimento e generosidade.

. Familiares e amigos agradecem o apoio:

“Aceitar os desígnios e as vontades de Deus, nem sempre é fácil. Mas crer que ele está no comando e tem um plano para a nossa vida, faz a caminhada valer à pena. Essa semana que passou foi longa, dura e triste, mas o que nos consola é saber que o nosso Criador jamais nos abandonou. Wantuil agora está descansando no colo do Pai, mas ele deixou um legado muito especial. Foi um homem do bem, generoso, bom pai, filho, um excelente avô, era alegre e querido por todos, portanto, vamos lembrar dele carinho. Em nome de toda a família, gostaria do fundo do meu coração agradecer a cada um que contribuiu com o GoFundMe, as caixinhas distribuídas em comércios, os que vieram pessoalmente fazer as doações, aqueles que, de uma forma ou outra, mandaram mensagens, ligaram, vieram dar um abraço nos familiares ou mesmo quem dedicou uma prece a ele. E claro, aqueles que foram até o velório embaixo de um baita temporal prestar suas últimas homenagens. De onde ele estiver, tenho certeza que está feliz com tanta vibração de amor. E para quem não sabe, os filhos autorizaram a doação dos órgãos e nos foi comunicado que esse lindo gesto pode salvar muitas vidas, inclusive de alguns bebês. Aqui está a tradução do certificado: ‘Em homenagem a Wantuil de Paula, que deu o presente da vida através de doações. um ato final de amor e generosidade’.

Que o Senhor abençoe todos!!!“ Postou Marcele, amiga da família e voluntária na campanha beneficente em prol de Wantuil, nas redes sociais.