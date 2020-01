Brasileiro sofre morte súbita e deixa mulher grávida de 8.5 meses

Luíz faleceu no último final de semana e amigos iniciaram uma campanha beneficente no site GoFundMe.com

Na quarta-feira (22), a internauta Bruna Silva Ribeiro, moradora em Malden (MA), iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/support-angelita-with-luis-funeral; cujo objetivo é angariar US$ 10 mil para as despesas com velório e funeral de Luís, esposo de Angelita. Até à tarde de quinta-feira (23), haviam sido arrecadados US$ 1.049, com 20 doadores, 157 compartilhamentos e 20 seguidores. O motivo do falecimento não foi informado na mensagem da campanha. A esposa do brasileiro está grávida de 8.5 meses.

“É com o coração cheio de tristeza que venho através do GoFundMe pedir a ajuda de todos nossos amigos e familiares. O marido da Angelita faleceu subitamente este fim de semana deixando-a esperando o primeiro filho do casal. Angel está grávida de 34 semanas. Venho pedir que todos me ajudem a arrecadar qualquer quantia para alivia um pouco este momento difícil! Deus nos abençoe e cuide de todos nós e nossas famílias”, diz a postagem no GoFundMe.com.