Brasileiro tem 20% do corpo queimado em acidente e é posto em coma induzido

O caminhão dirigido por Bruno Moraes se chocou contra um veículo quebrado e desocupado no Condado de Lancaster (PA)

Na manhã de sexta-feira (25), o motorista de caminhão Bruno Moraes envolveu-se em um acidente no Condado de Lancaster (PA), que provocou a retenção do trânsito na região. A polícia rodoviária informou que o caminhão dirigido pelo brasileiro seguia no sentido leste na Rota 30 quando se chocou contra um veículo quebrado e desocupado próximo ao viaduto Oregon Pike. O caminhão, então, bateu contra uma muralha e desceu um barranco, antes de cruzar a Oregon Pike. Nenhum outro veículo envolveu-se no acidente. As informações são do canal de TV local ABC 27 News.

O caminhão-cegonha do brasileiro não transportava outros veículos e pegou fogo após a batida. Bruno foi levado ao hospital Crozer-Chester, localizado na cidade de Chester (PA), onde foi posto em coma induzido (sedação), antes de ser transferido para uma clínica especializada em queimaduras. Conforme seus familiares, ele sofreu queimaduras em aproximadamente 20% do corpo. Devido ao risco de infecções, ele somente pode receber a visitar de parentes próximos. O coma induzido (sedação) é um tipo de sono profundo provocado por medicamentos sedativos, pode ser necessário quando o paciente tem um quadro de saúde muito grave ou delicado, como: Traumatismo craniano, causado por acidentes ou quedas; crise epiléptica que não melhora com medicamentos; doença cardíaca grave, devido a infarto, insuficiência do coração ou arritmias; insuficiência grave dos pulmões, causada por pneumonia, enfisema ou câncer; doença neurológica grave, como um grande AVC, meningite ou tumor cerebral; após uma cirurgia complicada, como a cirurgia cerebral, cardíaca ou após algum acidente grave; dor que não melhora com medicamentos, como em grandes queimaduras ou câncer avançado; em casos de intensa agitação ou para diminuir memórias desagradáveis.

. Campanha beneficente:

Também na sexta-feira, a filha de Bruno, Hillary Becke, residente em Old Bridge (NJ), lançou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/moraesfamily, cujo objetivo é angariar US$ 25 mil para ajudar a família do brasileiro nesse momento inesperado. Até à tarde de terça-feira (29), foram arrecadados US$ 5.265.

“O meu pai Bruno Moraes é um marido devotado, pai de 3 filhos, trabalhador, carinhoso e compassivo. Recentemente, ele sofreu um acidente de trabalho grave que abalou profundamente a nossa família. O caminhão-cegonha dele se envolveu num acidente no qual o veículo incendiou-se deixando-o gravemente queimado. Felizmente, ele foi transferido para uma clínica especializada em queimaduras na PA em tempo suficiente para salvar a vida dele. Ele foi posto em coma induzida para o tratamento das queimaduras. Qualquer doação que alivie essa dificuldade financeira sobre a nossa família será profundamente apreciada; pequena ou grande! Muito obrigada”, postou Hillary no GoFundMe.com.