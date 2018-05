Brasileiro tem perna amputada e pede ajuda para prótese em NJ

Wanilton de Souza sofreu um aneurisma grave na veia aorta da perna direita

No início de março, Wanilton de Souza, morador em New Jersey, foi diagnosticado com um aneurisma grave na veia aorta da perna direita e, portanto, teve que ser operado de emergência. Entretanto, durante a cirurgia, ocorreram complicações e ele teve o membro parcialmente amputado. Ainda em fase de recuperação, o brasileiro precisará de uma prótese para voltar a caminhar e poder trabalhar.

Em 6 de abril, a internauta Zulmira Ferreira, residente em Newark, iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/campanha-solidaria-para-protese; cujo objetivo é angariar US$ 18 mil para a compra de uma prótese para Wanilton de Souza. Até a tarde de quarta-feira (2), haviam sido arrecadados US$ 4.552.

A artéria aorta, maior vaso do corpo humano, é responsável por levar oxigênio para todo o corpo. Ela pode se dividir em cinco partes, entre elas a torácica e a abdominal; sendo essa última é, geralmente, a mais afetada pelo aneurisma. A doença é caracterizada pela dilatação dessa condutora de sangue, que pode acabar rompendo pelo enfraquecimento.

É fundamental que o alargamento exagerado da artéria seja detectado precocemente, e a melhor forma de fazer isso é com um checkup vascular, que vai analisar os vasos do corpo. Em primeiro lugar, pede-se uma ultrassonografia. Se ela levantar alguma suspeita, testes complementares são realizados, como a tomografia e a ressonância magnética. É importante conversar com um especialista para que ele investigue a necessidade que cada um tem de passar pela avaliação. Grupos de risco: Hipertensos e fumantes e pessoas acima de 65 anos, com colesterol alto ou histórico familiar devem ficar atentas. Além desses, indivíduos com aterosclerose, condição em que placas de gordura e outras substâncias se acumulam nas paredes das artérias.

“Meu nome é Wanilton de Souza. No início do mês de março, eu fui diagnosticado com aneurisma na veia aorta, fui operado em caráter de urgência devido a gravidade da situação, tive muitas complicações e uma delas foi que eu precisei amputar a metade da minha perna direita. Por isso, estou pedindo ajuda para comprar uma prótese para poder caminhar e voltar a trabalhar. Se você se sentir tocado no seu coração e puder doar qualquer quantia, serei eternamente grato”, postou ele no GoFundMe.com.