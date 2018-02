Brasileiro vence campeonato de skate na Flórida

Cadu Garcia foi destaque no “Valentine’s Massacre All Days”, em Tampa (FL)

O skatista Cadu Garcia, de 13 anos, natural de Uberaba (MG), foi destaque no campeonato “Valentine’s Massacre All Days”, na cidade de Tampa (FL), na categoria de 13 a 15 anos. Ele foi convidado pela companhia SkateNation para participar da competição. O jovem embarcou em 29 de janeiro para os Estados Unidos, com o apoio da Fundação Municipal de Esportes e Lazer (FUNEL). Ele viajou em companhia de outros 6 brasileiros. As informações são do jornal Brazilian Times.

Antes da competição na segunda-feira (12), Garcia passou por um breve período de adaptação, o que ajudou o desempenho dele na disputa. Ele destacou-se entre diversos profissionais que vieram de diversos estados nos Estados Unidos.

Apesar da pouca idade, no Brasil ele já é considerado um “craque” no esporte. Luiz Alberto Medina, presidente da FUNEL, elogiou a atuação de Cadu e disse que isso justifica o apoio. Além disso, ele citou o número expressivo de competições vencidas pelo jovem, o que possibilitou que concorresse em competições internacionais.