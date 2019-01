Brasileiro vítima de infarto nos EUA será sepultado em SP

O paulista Fernando Rudolpho sofreu um enfarto fulminante e AVC na cidade de South Bend, Indiana

Após quase 1 mês, chegou ao município de Campo Limpo Paulista (SP) o corpo de Fernando Rudolpho, de 41 anos, morto após sofrer uma micro arritmia cardíaca, enfarto fulminante e derrame cerebral (AVC). Ele era casado, pai de 4 filhos e morava há 2 meses nos EUA, na cidade de South Bend, Indiana. Conforme a irmã dele, Dolma Rudolpho, ele planejava trazer a família, depois que estivesse estabilizado no país. Ele deixou a esposa, Aline, e os filhos, Matheus, de 18 anos, Anthony, de 14 anos, Fredy, de 7 anos, e Danka, de 6 anos, todos no Brasil.

. Campanha beneficente:

Em 4 de dezembro de 2018, foi iniciada no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/custos-de-traslados-do-corpo-para-o-brasil, cujo objetivo é angariar US$ 20 mil para arcar com as despesas do traslado e sepultamento de Fernando Rudolpho no Brasil. Até a tarde de terça-feira (8), foram arrecadados US$ 13.600.

“Casado com Aline (minha irmã), pai de 4 filhos (Matheus 18 anos, Anthony 14 anos, Fredy 7 anos, Danka 6 anos). Um excelente pai de família, trabalhador, honesto, fiel e temente a Deus. Tinha chegado há pouco tempo e estava tentando ganhar a vida nos USA, em busca de uma oportunidade de trabalho, mas infelizmente veio a falecer através de um infarto fulminante na tarde do dia 03/12/2018, enquanto buscava trabalho.

Somos de uma família humilde do Brasil e precisamos de ajuda para custear os gastos com serviços funerários aqui nos USA e despesas para o traslado do corpo e sepultamento no Brasil. Preciso levantar esse valor até o final da dessa semana, mas ainda esperamos atingir a meta até o final da próxima semana. Serei o responsável para o recebimento e pagamento das despesas em geral até o sepultamento no Brasil”, postou o cunhado de Fernando no GoFundMe.com.

Vários internautas postaram mensagens de pesar no GoFundMe.com pelo falecimento súbito de Fernando Rudolpho:

“Em solidariedade a família”, postou Ubiratan Dumont.

“Que Deus na sua infinita bondade dê forças a família e aos amigos nesta hora tão difícil”, postou Cláudia.

“Sensibilizei-me com a situação e com quatro filhos agora sem o pai. Sinto muito pelo ocorrido!” Postou Ricarda Goldoni.

“Sentimos muito pela grande perda… Q Deus conforte o coração de todos familiares”, postou Cláudia e João Paulo.

“Meus sentimentos que Deus conforte o coração de toda a família”, postou Andressa.

“É um momento difícil para a família do meu amigo. Importante ajudar”, postou Renê Oliveira de Santana.