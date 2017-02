Brasileiros entre 14 e 79 anos serão entrevistados para visto dos EUA

A administração Trump encurtou o limite de idade que isenta os solicitantes do visto B-2 da entrevista nos consulados no Brasil

Na sexta-feira (27), o Presidente Donald Trump assinou o decreto de lei que impede a entrada nos Estados Unidos de cidadãos naturais de 7 países muçulmanos, entretanto, a ordem também impacta as solicitações do visto de turistas brasileiros. A mudança afetou a entrevista que os brasileiros são submetidos durante o processo de aplicação para o visto. Vigorando desde segunda-feira (30), os candidatos que solicitarem a renovação de seus vistos na mesma categoria devem ser entrevistados no consulado de sua jurisdição. Anteriormente, a dispensa da entrevista era concedida se visto estivesse vencido no máximo há 4 anos (48 meses).

Outra mudança ocorreu nas idades limites para a dispensa da entrevista. A partir de agora, candidatos menores de 14 anos e maiores de 79 anos estão isentos. Anteriormente, candidatos com idade entre 14 e 15 anos e idosos acima de 66 anos não eram submetidos à entrevista no consulado quando solicitavam o visto pela 1ª vez.

Brasileiros com o visto vencido no máximo há 12 meses estão isentos de entrevista para a renovação do visto na mesma categoria.

No website da Embaixada dos Estados Unidos (https://br.usembassy.gov) em Brasília (DF), as autoridades americanas postaram as seguintes informações:

Os solicitantes entre 14 e 79 anos de idade precisam comparecer pessoalmente à Embaixada ou Consulado diante de um oficial consular. Os solicitantes com até 13 anos ou acima de 80 anos podem submeter sua documentação através de um representante.

. Visto de turismo (B-2):

Segundo a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília-DF, os vistos de não imigrantes são destinados a cidadãos de outros países que estejam indo temporariamente para os EUA. O visto permite que o indivíduo viaje a um ponto de entrada nos EUA (aeroporto, por exemplo) e solicite permissão de um funcionário do Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras do Departamento de Segurança Interna (DHS) para entrar nos Estados Unidos. Um visto não garante a entrada nos Estados Unidos.

Viajantes internacionais vão aos Estados Unidos por várias razões, incluindo turismo, estudo, negócios, tratamento médico e alguns tipos de trabalho temporário. O planejamento antecipado pode facilitar o processo de solicitação de visto.

Em geral, turistas em viagem para os Estados Unidos necessitam de um visto B-2 válido, exceção feita àqueles elegíveis ao Programa de Isenção de Vistos, ou cidadãos de um país que tenha acordo com os Estados Unidos que lhe permita a entrada no país sem o visto B-2.

Para aqueles que não se enquadram em nenhuma das duas exceções acima, será necessária a obtenção de um visto para entrada nos Estados Unidos.

Todos os solicitantes, sem exceções, inclusive crianças e bebês listados no passaporte dos pais, estão sujeitos à essas diretrizes.