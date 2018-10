Brasileiros estão entre 43 imigrantes escondidos em caminhão

A carga ilegal foi descoberta por patrulheiros num pedágio na rodovia Interstate Highway 35, ao norte de Laredo (TX)

No domingo (7), agentes da Patrulha da Fronteira (CBP) lotados num pedágio na rodovia Interstate Highway 35, ao norte de Laredo (TX), descobriram uma tentativa de contrabando quando encontraram 43 imigrantes clandestinos escondidos na carroceria refrigerada de um caminhão. O incidente aconteceu quando os agentes encontraram um caminhão Freightliner de cor azul puxando um trailer refrigerado branco, com 2 ocupantes visíveis. Durante a inspeção básica dos ocupantes, um cão farejador alertou para o odor de seres humanos e/ou narcóticos escondidos. O caminhão reboque foi encaminhado para inspeção secundária e posteriormente foram encontrados 43 indivíduos naturais do México, Guatemala, El Salvador, Brasil, Equador, Peru e República Dominicana. Todos os indivíduos estavam ilegalmente presentes nos Estados Unidos.

O motorista e passageiro, os dois cidadãos dos Estados Unidos, com os 43 estrangeiros, foram presos e autuados conforme a lei. Todos os indivíduos foram avaliados e não necessitaram de atendimento médico.

. Outros casos:

As autoridades mexicanas encontraram 149 migrantes oriundos da América Central viajando escondidos em um veículo na rodovia Las Choapas-Ocozocoautla. Além disso, a polícia prendeu 2 pessoas no estado de Tabasco, no sudeste do país, informou a Comissão de Segurança Nacional (CNS), em 4 de agosto.

Durante as inspeções aleatórias realizadas por agentes da Polícia Federal, em coordenação com o pessoal do Instituto Nacional de Migração (INM), eles resgataram os 149 migrantes da América Central “a bordo de um reboque em condições precárias e prendeu 2 pessoas em Tabasco”, Informou o CNS em um boletim oficial.

Segundo a agência, as detenções ocorreram quando os patrulheiros detectaram o reboque atrelado a dois semirreboques na rodovia Las Choapas-Ocozocoautla. Depois de solicitar a documentação correspondente do motorista e seu acompanhante, membros da corporação, com o apoio do pessoal do INM, realizaram uma inspeção detalhada na área de carga.

Durante a vistoria, os agentes descobriram os 149 migrantes oriundos da América Central. Todos eles, pessoas “de nacionalidades diferentes, que não possuíam documentos para comprovar sua entrada e permanência legal no território nacional”, dizia o texto.

Entre os 149 imigrantes centro-americanos interceptados pelas autoridades mexicanas estavam 77 adultos guatemaltecos, 62 menores do mesmo país, 6 adultos de Honduras, 3 adultos da Nicarágua e 1 adulto de El Salvador.

De acordo com a declaração oficial do CNS, os estrangeiros receberam proteção e segurança em todos os momentos. Além disso, todos foram interrogados pelos membros do INM, a fim de receber assistência consular e gerenciar o retorno assistido aos seus países de origem.

Além disso, o motorista e seu acompanhante foram postos à disposição do Ministério Público da Federação Mexicana, para continuar com as investigações correspondentes e determinar a responsabilidade deles no incidente.

Milhares de imigrantes ilegais atravessam o território mexicano a cada ano rumo aos Estados Unidos, mas durante a travessia estão expostos ao roubo, extorsão, sequestro e até mesmo assassinatos por gangues criminosas, assim como abusos por parte de autoridades corruptas.